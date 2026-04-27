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Il Brasile vieta i prediction marktes: Anatel ha già bloccato 28 piattaforme

Il governo brasiliano ha annunciato ufficialmente il divieto dei mercati di previsione, rafforzando ulteriormente il quadro normativo sul gioco e sulle scommesse nel Paese. La decisione è stata comunicata dal

27 Aprile 2026

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Il governo brasiliano ha annunciato ufficialmente il divieto dei mercati di previsione, rafforzando ulteriormente il quadro normativo sul gioco e sulle scommesse nel Paese. La decisione è stata comunicata dal ministro delle Finanze Dario Durigan e dalla capo di gabinetto Miriam Belchior durante una conferenza stampa.

Alla base del provvedimento c’è una risoluzione del Consiglio Monetario Nazionale (CMN), che ha chiarito quali strumenti sono ammessi nel mercato dei derivati, escludendo esplicitamente eventi sportivi, politici, culturali o di intrattenimento come possibili attività sottostanti. Di conseguenza, le piattaforme che consentono di scommettere su eventi futuri – come condizioni meteo o risultati elettorali – sono considerate illegali.

Le autorità hanno già avviato azioni concrete: l’agenzia nazionale delle telecomunicazioni Anatel ha bloccato 28 piattaforme e ha annunciato ulteriori interventi contro operatori non conformi. Dall’introduzione del mercato regolamentato del gioco online nel gennaio 2025, sono già stati oscurati circa 39.000 siti non autorizzati.

Secondo il governo, i mercati di previsione rappresentano una forma di scommessa non prevista dalla legge vigente (Legge 14.790), che consente esclusivamente le scommesse a quota fissa e i giochi online regolamentati. Le autorità hanno inoltre evidenziato come tali piattaforme si presentino spesso come strumenti finanziari derivati, pur replicando dinamiche tipiche del betting.

Alla domanda se aziende come Polymarket  potranno operare in Brasile, Regis Dudena ha dichiarato che tutte le piattaforme che offrono servizi non coperti dalla SPA o non conformi alla risoluzione del CMN saranno bloccate. Ciò suggerisce che anche Kalshi, che il mese scorso ha annunciato piani per lanciare un’offerta in Brasile in collaborazione con XP International, rischia il blocco.

L’obiettivo dichiarato è tutelare i consumatori e prevenire rischi finanziari, limitando la diffusione di forme di gioco non regolamentate. Il governo ha infine ribadito che continuerà a bloccare tutte le piattaforme che operano al di fuori del perimetro legale.

 

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