11 Febbraio 2026 - 17:40

Il Brasile introdurrà verifiche dell’età più rigorose per impedire ai minori di accedere al gioco online

Il governo federale del Brasile sta finalizzando un decreto che mira a rafforzare le misure per impedire a bambini e adolescenti di accedere al gioco d'azzardo, alla pornografia e ad

11 Febbraio 2026

Il governo federale del Brasile sta finalizzando un decreto che mira a rafforzare le misure per impedire a bambini e adolescenti di accedere al gioco d’azzardo, alla pornografia e ad altri contenuti considerati inappropriati. La normativa dovrebbe essere pubblicata entro la fine di febbraio e attuerebbe regolamenti approvati nel 2025 che richiedono alle piattaforme digitali e agli store di applicazioni di adottare sistemi di verifica dell’identità.

Secondo le regole proposte, gli store di applicazioni e le piattaforme online dovranno adottare sistemi di verifica dell’età per impedire ai minori di accedere a contenuti inappropriati. I siti che pubblicizzano tali contenuti (incluse scommesse, pornografia, servizi di escort, alcol, app di incontri e armi) dovranno anch’essi verificare l’età degli utenti.

La bozza di decreto vieterebbe alle piattaforme di basarsi esclusivamente sull’età dichiarata dagli utenti e prevede la creazione di un sistema governativo di verifica dell’età che i siti potranno utilizzare.

Il testo introduce anche tutele per i dati raccolti durante il processo di verifica, affrontando le preoccupazioni sulla privacy sollevate dai critici. La bozza vieterebbe alle piattaforme di tracciare l’identità degli utenti, la cronologia di navigazione o qualsiasi registro relativo alle richieste e ai controlli di verifica dell’età.

 

PressGiochi

PressGiochi

