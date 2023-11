Il Black Friday su Starcasinò: arriva il provider Fantasma Games con una special promo imperdibile

Per festeggiare la tanto attesa giornata autunnale delle occasioni imperdibili, StarCasinò annuncia il nuovo accordo con il provider internazionale Fantasma Games. Questa importante novità è accompagnata da una speciale promozione dedicata ai nuovi utenti della piattaforma: da oggi alle 12:00 fino a lunedì 27 novembre alle ore 23:59 è infatti attiva una promo che prevede un Bonus Cashback del 100% fino a 10€ sulle perdite accumulate giocando con le slot della software house. I giochi su cui è attiva sono Payday Express, Wicked Kitty, Goat Rush, Prometheus Titan Of Fire, Cloud Corsairs, Bounty Showdown e Wins Of Nautilus. Una imperdibile opportunità di divertimento con i più spettacolari giochi del provider.

Fondata nel 2016 in Svezia, Fantasma Games punta a offrire agli appassionati user experience uniche, innovative e che si discostano dalle classiche dinamiche del gaming online. Infatti, grazie a un solido background e a un’accurata conoscenza del settore e del mercato di riferimento, gli esperti del provider svedese sono costantemente al lavoro per realizzare prodotti caratterizzati da nuove ed elettrizzanti avventure da condividere con gli amici.

“Siamo lieti di accogliere Fantasma Games nella nostra piattaforma e di avviare una nuova collaborazione con questo provider internazionale così innovativo. Questa software house svedese si sta affermando in tutto il mondo per la qualità dei suoi prodotti, che sono studiati principalmente per soddisfare le esigenze delle nuove generazioni. La loro progettualità tailor made e la loro capacità di innovare costantemente le proprie proposte è il fattore che più ci ha colpito e non vediamo l’ora di regalare ai nostri utenti grandi opportunità di divertimento che arriveranno da questa collaborazione. Speriamo che la nuova promozione sia solo il primo passo di un lungo percorso insieme” ha dichiarato Stefano Tino, Managing Director di StarCasinò.

“Siamo entusiasti di entrare nel mercato italiano grazie a questa nuova collaborazione con StarCasinò. Il nostro obiettivo è regalare agli appassionati user experience innovative e di alta qualità ed è gratificante vedere che ciò è riconosciuto da StarCasinò, un’azienda che condivide con noi la mission di creare esperienze di gioco uniche. Non vediamo l’ora di iniziare una lunga e proficua collaborazione insieme, lavorando in sinergia per innovare il settore del gaming online” ha affermato Fredrik Johansson, CEO & Founder di Fantasma Games.

