Il Black Friday diventa Baldazzi Friday

È ufficialmente iniziato il Black Friday 2022, l’evento commerciale attesissimo ormai in tutto il mondo che dà il via allo shopping natalizio, in una settimana nella quale verranno applicate offerte

È ufficialmente iniziato il Black Friday 2022, l’evento commerciale attesissimo ormai in tutto il mondo che dà il via allo shopping natalizio, in una settimana nella quale verranno applicate offerte a tantissime categorie e prodotti: dalla tecnologia all’informatica fino alla moda e all’abbigliamento. E anche il mondo del gioco non è esente da questo fenomeno che tra le sue origini da una ricorrenza americana del 1924.

Si chiama Baldazzi Friday e durerà dal 23 al 30 novembre: 7 giorni di offerte speciali sui prodotti di punta dell’azienda emiliana.

Si tratta di:

UN KIT CON 4 SCHEDE di gioco per Awp (65% omologate) contenente:

1 Top 7 Smeraldo

1Top 7 Diamond

1 PuntoG

1 Fenix

2.300 euro +NOD omaggio.

DISTANZIALE LUMINOSO METAL USB

10 + 2 omaggio, sviluppo grafico Omaggio

Colore nero, ripiani rifiniti in acciaio, comoda uscita USB integrata, possibilità di personalizzazione grafica. Altezza: 1760 mm – Larghezza: 250 mm – Profondità: 250 mm

2.600 euro.

SEPARE’

10 + 2 omaggio, sviluppo grafico Omaggio

I separè sono complementi d’arredo versatili e funzionali capaci di qualificare e modellare lo spazio con eleganza. In una sala slot o bar contribuiscono alla privacy del giocatore e anche a dividere gli spazi. Leggeri e maneggevoli, possono essere spostati da chiunque.

Caratteristiche tecniche: Materiale B-bord a nido d’ape resistente e ignifugo (Certificato C1), bordato nero, struttura in metallo, possibilità di personalizzazione grafica

Altezza: 180cm (la misura comprende le dimensioni del piedistallo); larghezza: 100 cm;

1.800 euro.

BERSAGLIO ELETTRONICO

3+1 Omaggio, freccette incluse

Bersaglio elettronico con Display LCD, alimentazione 3 batterie AA (non incluse), contenuto confezione: 6 freccette, 18 puntali

120 euro

GEL DETERGENTE IGIENIZZANTE MANI – 500ML

2 scatole da 4 pezzi + 1 scatola Omaggio

Il gel igienizzante Salus ti garantisce una pulizia profonda ed istantanea in ogni momento della giornata, senza bisogno di acqua e sapone.

64 euro.

Per ulteriori informazioni visita il sito www.baldazzi.com

PressGiochi