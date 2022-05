Il Bingo Multiplayer di Pragmatic Play diventa live con Casino VIP 365 in Perù

Pragmatic Play, fornitore di contenuti leader nel settore iGaming, ha ulteriormente rafforzato la sua presenza nel mercato peruviano grazie a una nuova partnership con l’operatore Casino VIP 365.

I prodotti di bingo migliori di Pragmatic Play saranno ora disponibili per i giocatori del marchio Casino VIP 365. Tra questi troviamo Sweet Bonanza Bingo, Reels Room e l’innovativa ed esclusiva variante Bingo Blast.

Casino VIP 365 attualmente offre ai suoi giocatori numerosi prodotti di Pragmatic Play, comprese le sue multi-premiate slot, i giochi di casinò dal vivo e il catalogo di sport virtuali.

Quest’ultimo accordo vedrà Pragmatic Play proseguire la sua strategia di crescita e di espansione in America Latina. Il fornitore infatti si è affermato in regioni come Colombia, Venezuela e Brasile insieme ad altri mercati emergenti attraverso degli accordi di partnership chiave con gli operatori Estrelabet, MarjoSports e King Deportes e molti altri.

Victor Arias, Vice President of Latin American Operations a Pragmatic Play, ha dichiarato: “È un piacere ampliare ulteriormente la nostra partnership con Casino VIP 365. I giocatori dell’operatore sono diventati fan dei nostri giochi, coinvolgenti e di alta qualità, e siamo entusiasti di aggiungere le nostre principali varianti di bingo alla loro offerta. Il Perù rappresenta un altro mercato importante all’interno della nostra strategia di espansione in America Latina e la nostra partnership di successo con Casino VIP 365 lo esemplifica perfettamente, poiché iniziamo a far conoscere a una base sempre in crescita di nuovi giocatori una parte più del nostro dinamico portfolio”.

Rocio Pinto at Casino VIP 365, ha affermato: “L’incremento delle nostre relazioni con Pragmatic Play e l’introduzione di molti dei loro prodotti innovativi nella nostra offerta ci assicura la posizione di operatore leader in Perù. I nostri giocatori si aspettano da noi una vasta gamma di prodotti di alta qualità e l’ultima integrazione dei prodotti di bingo del provider aggiungerà delle opportunità di gioco ancora più coinvolgenti per i nostri clienti”.

Pragmatic Play produce attualmente fino a sei nuovi titoli di slot al mese. Inoltre, il provider offre anche giochi di Casinò dal vivo e Bingo come parte del suo catalogo multi-prodotto, disponibile tramite un’unica API.

PressGiochi