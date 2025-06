Il BGC accoglie con favore gli investimenti del Governo a sostegno dello sport

La Betting and Gaming Council (BGC) ha accolto con favore gli annunci recenti del Governo riguardanti l’investimento di 400 milioni di sterline a sostegno dello sport di base e la nuova Modern Industrial Strategy.

L’investimento nello sport di base fa parte di un più ampio pacchetto da 900 milioni di sterline a sostegno dei grandi eventi sportivi nel Regno Unito, tra cui Euro 2028, i Campionati Europei di Atletica 2026 e le tappe iniziali del Tour de France maschile e femminile del 2027.

I membri del BGC sono già importanti sostenitori dello sport di base, grazie a iniziative come Pitching In di Entain e Cash for Clubs di Flutter, oltre ad accordi di sponsorizzazione che supportano sport come l’ippica, il dart, il rugby league e lo snooker.

La CEO del BGC, Grainne Hurst, ha dichiarato: “In quanto sostenitori da lungo tempo dello sport di base tramite investimenti, partnership benefiche e sponsorizzazioni, siamo entusiasti di vedere il Governo impegnarsi con ulteriori fondi per unire le comunità e ispirare le persone a praticare sport. Concordiamo pienamente con il Segretario di Stato del DCMS, Lisa Nandy: lo sport racconta la nostra storia nazionale come nessun altro mezzo, e grazie a questi finanziamenti, uniti a quelli dei membri del BGC, stiamo creando e migliorando nuovi percorsi per permettere agli eroi sportivi di domani di allenarsi e partecipare.”

La Hurst continua affermando che è positivo il sostegno alle industrie creative, ma è auspicabile maggiore attenzione anche al settore del tempo libero e del turismo. Il comparto terrestre delle scommesse e del gioco, inclusi i casinò di livello mondiale, rappresenta un pilastro dell’economia del Regno Unito e necessita di un supporto continuo. L’impegno verso un sistema fiscale orientato alla crescita è apprezzabile, tuttavia un aumento della pressione fiscale rischia di favorire il gioco illegale, non regolamentato e in espansione.

Attualmente, i casinò impiegano oltre 10.000 persone e registrano più di 13 milioni di visite ogni anno. Contribuiscono con 300 milioni di sterline in imposte annuali e generano un impatto economico complessivo di circa 800 milioni di sterline.

Nel Regno Unito, ogni mese circa 22,5 milioni di persone partecipano ad attività di gioco d’azzardo – dalla lotteria ai bookmaker, dai casinò alle sale bingo, fino al gioco online – e la stragrande maggioranza lo fa in modo sicuro e responsabile.

I membri del BGC contribuiscono all’economia britannica con 6,8 miliardi di sterline, generano 4 miliardi di sterline in entrate fiscali e sostengono 109.000 posti di lavoro.

PressGiochi