Il Belgio introduce un limite di deposito inferiore per il gioco d’azzardo online

Il limite di deposito del gioco d’azzardo online per i giocatori belgi sarà ridotto in modo significativo dal 20 ottobre.

Un decreto reale che introduce un nuovo limite di deposito inferiore per il gioco d’azzardo online è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale del governo belga. Dal 20 ottobre, il limite di deposito per il gioco d’azzardo online sarà ridotto da € 500 a € 200 a settimana per sito web autorizzato.

Il limite originale di € 500 doveva essere distribuito tra tutti gli operatori con cui i giocatori giocavano, ma la Commissione belga per il gioco d’azzardo ha interpretato la regola applicandola ai singoli operatori. È stato chiarito che il nuovo limite si applicherà per sito Web e verrà calcolato su base continuativa, contando gli ultimi sette giorni di attività di un giocatore.

I giocatori possono richiedere che il loro limite di deposito venga revocato, ma gli operatori devono notificare la richiesta all’autorità di regolamentazione belga e verificare con la Banca nazionale che il giocatore non sia elencato come inadempiente nella sua centrale dei crediti. Finché il giocatore non è nell’elenco, il limite di deposito può essere revocato tre giorni dopo la richiesta.

Il BGC controllerà i giocatori i cui limiti di deposito sono stati rimossi. I giocatori possono anche richiedere che il loro limite di deposito venga abbassato. Gli operatori devono elaborare tali richieste immediatamente.

Il mese scorso, il Consiglio di Stato belga ha confermato l’interpretazione della Commissione belga per il gioco d’azzardo delle regole sui limiti di deposito e altre questioni. La suprema corte amministrativa del Paese ha esaminato undici regole introdotte con regio decreto nel 2019, tra cui l’attuale limite di deposito di 500 euro a settimana, il divieto di bonus, il divieto di utilizzo della carta di credito e i tempi minimi di autoesclusione.

Per quanto riguarda il limite di deposito, il regio decreto stabilisce che dovrebbe applicarsi a tutti gli operatori con cui un cliente gioca e che un giocatore può richiedere l’autorizzazione all’autorità di regolamentazione per l’aumento del limite. Tuttavia, il regolatore attualmente applica il limite solo ai singoli operatori e i giocatori non possono aumentarlo.

Questo perché il regolatore afferma che per approvare gli aumenti deve essere in grado di controllare la storia finanziaria di un giocatore, ma la Banca nazionale non ha ancora deciso se tali controlli possano essere consentiti. Il Consiglio di Stato ha stabilito che l’approccio dell’autorità di regolamentazione era corretto e che non può aumentare i limiti di deposito dei giocatori senza essere in grado di controllare la loro storia finanziaria.

Il problema con i bonus sorge perché il regio decreto ha introdotto un divieto ma non ha definito i bonus. Di conseguenza, la Commissione belga per il gioco d’azzardo ha optato per un’interpretazione aperta, prendendola per coprire tutto, dai giri gratuiti alla riduzione del rischio e alle quote aumentate. Anche in questo caso la corte ha concordato con l’autorità di regolamentazione, rilevando che lo stesso regio decreto affermava che il termine doveva essere “interpretato in modo ampio”.

Il tribunale ha anche concordato con la decisione dell’autorità di regolamentazione di applicare il divieto del regio decreto sull’uso delle carte di credito ai metodi di pagamento elettronici che possono utilizzare una carta di credito. Questo è stato un problema in altri paesi con bande di carte di credito, come il Regno Unito, dove la British Gambling Commission ha preso una decisione simile.

Nel frattempo, la lotteria nazionale belga ha risposto alle accuse di aver effettivamente acquistato il bando proposto dal Belgio sugli annunci di gioco d’azzardo, che dovrebbe entrare in vigore entro la fine dell’anno. Il ministro della giustizia belga Vincent Van Quickenborn ha annunciato un decreto reale che vieta la pubblicità del gioco d’azzardo con l’unica eccezione della lotteria nazionale belga. Le squadre sportive avranno tempo fino alla fine del 2024 per abbandonare gli accordi di marketing del gioco d’azzardo.