Il bando del gioco online arriva in Consiglio di Stato, entro domani l’ordinanza che potrebbe sospendere la gara

È attesa per domani l’ordinanza con cui il Consiglio di Stato deciderà se sospendere o meno il bando del gioco online. Si è discusso questa mattina di fronte alla Quinta Sezione di Palazzo Spada il ricorso intentato da una quindicina di operatori contro la sentenza con cui il Tar Lazio ha confermato l’impianto della gara.

Nella sentenza di primo grado, emessa a fine maggio scorso, il Tar Lazio ha sostanzialmente respinto le tesi secondo cui la base di gara di 7 milioni di euro sarebbe sproporzionata rispetto al valore della concessione e produrrebbe effetti anticoncorrenziali, favorendo solo i grandi player. I ricorrenti inoltre avevano impugnato una serie di altre clausole del bando, particolarmente controversa la questione dei Punti Vendita e Ricarica: gli operatori sostenevano di dover partecipare alla gara e presentare l’offerta economica in una fase in cui la disciplina dei Pvr non era ancora definita. Sui Punti pendeva infatti un secondo ricorso che in parte è stato accolto.

Articolata l’udienza di questa mattina in camera di consiglio, le ricorrenti – assistite dagli avvocati Alvise Vergerio di Cesana, Luca Porfiri, Mariateresa Parrelli e Marco Ripamonti – hanno precisato ulteriormente la propria posizione. Al termine il Collegio ha trattenuto la richiesta di sospensiva in decisione.

PressGiochi