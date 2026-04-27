Il 7 maggio 2026 Data Room Nexus presenta il primo Osservatorio sul Gioco Online Illegale: il programma dell’evento

Il prossimo 7 maggio 2026, a partire dalle ore 11.30, presso Palazzo Wedekind in Piazza Colonna a Roma, si terrà l’evento di presentazione dell’Osservatorio sul Gioco Online Illegale, una nuova struttura di analisi e monitoraggio del fenomeno illegale nel comparto del gioco a distanza, sviluppato da Data Room Nexus.

L’Osservatorio nasce con l’obiettivo di misurare, quantificare e analizzare la diffusione dell’offerta illegale di gioco online, attraverso un approccio basato su metodologie avanzate di raccolta e interpretazione dei dati digitali. In particolare, l’attività si concentra sull’intercettazione dei flussi pubblicitari online, sull’analisi dei comportamenti degli utenti e sulla ricostruzione delle dinamiche di accesso ai siti non autorizzati, offrendo una lettura strutturata e documentata di un fenomeno in continua evoluzione.

Nel corso dell’evento sarà presentato il primo Report dell’Osservatorio, che offre una fotografia aggiornata del fenomeno, dei canali di diffusione e delle principali caratteristiche dell’offerta illegale sul web.

I lavori saranno aperti dall’Avv. Isabella Rusciano, che introdurrà il progetto e il ruolo di Data Room Nexus nel sistema di analisi del settore.

Seguirà la presentazione dei risultati a cura del team di Data Room Nexus con il

Dott. Filippo Pucci

Dott. Gabriele Gallassi

L’evento proseguirà con una Tavola rotonda che vedrà la partecipazione di:

Dott. Giorgio Greppi, Direttore Servizi Media e tutela dei diritti fondamentali di AGCOM

Gen. B. Michele Esposito, Comandante del Nucleo Speciale Tutela Entrate e Repressione Frodi Fiscali della Guardia di Finanza

Dott. Sergio Silvestri, Direttore della Scuola Italiana Antiriciclaggio e Compliance

Dott. Andrea Vavolo, Ricercatore della CGIA Mestre

Armando Iaccarino, Comitato Scientifico Data Room Nexus

Le conclusioni saranno affidate al Direttore Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Mario Lollobrigida.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso avviato da Data Room Nexus volto alla costruzione di una banca dati strutturata e permanente nel settore del gioco pubblico, con l’obiettivo di supportare istituzioni, operatori e stakeholder nella comprensione dei fenomeni complessi che lo caratterizzano.

Per partecipare all’evento è possibile accreditarsi contattando la segreteria all’indirizzo segreteria@assotrattenimento.it.

PressGiochi