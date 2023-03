Il 2022 di Better Collective si chiude con ricavi per 269 mln

Il 2022 si è rivelato un anno molto forte per Better Collective, nel quale l’azienda ha intrapreso il viaggio per diventare il principale gruppo di media sportivi digitali. I ricavi

I ricavi hanno mostrato una forte crescita rispetto al 2021 del 52% e sono stati pari a 269,3 milioni di euro.

Le entrate ricorrenti (costituite da compartecipazione alle entrate, entrate da abbonamenti e entrate CPM) hanno rappresentato il 46% delle entrate totali e sono cresciute del 54% a 123,4 milioni di euro.

“Le nostre comunità sportive – spiega il gruppo – si sono rivelate dei punti di riferimento interessanti per milioni di appassionati di sport, ma anche strategicamente attraenti per i nostri partner commerciali.

Con l’IPO nel 2018, la nostra visione era quella di diventare il principale affiliato di scommesse sportive ed è nostra modesta opinione che abbiamo realizzato questa visione”.

Gli obiettivi finanziari di lungo termine per il periodo 2023-2027 sono:

Ricavi CAGR del +20%

Margine EBITDA ante special item del 30-40%

Indebitamento netto rispetto all’EBITDA prima degli effetti speciali inferiore a 3

Gli obiettivi a lungo termine presuppongono fusioni e acquisizioni finanziate esclusivamente dal proprio flusso di cassa e debito.

Durante il 2022, i ricavi e l’EBITDA sono cresciuti in modo significativo, alimentati dai grandi eventi, il che significa che le prestazioni hanno battuto tutti i record.

A gennaio, lo stato di New York ha lanciato le scommesse sportive.

Durante il lancio, le scommesse sportive statunitensi hanno gareggiato in modo aggressivo per la quota di mercato e le tariffe CPA hanno raggiunto nuovi massimi. L’elevata tassazione a New York sta ancora creando alcuni problemi e sembra che le scommesse sportive siano più concentrate sulla crescita altrove per ora.

“Andando avanti ci aspettiamo una tassazione inferiore da parte delle autorità di regolamentazione che può essere raggiunta aumentando il numero di scommesse sportive nello stato.

Nonostante ciò, siamo riusciti a crescere nello stato e ogni giorno migliaia di appassionati di sport visitano i nostri marchi di media sportivi” affermano.

“A novembre e dicembre, la FIFA ha ospitato la Coppa del mondo di calcio maschile, che si è rivelata il nostro torneo di maggior successo nella storia di Better Collective. Abbiamo inviato più NDC durante questo torneo che durante gli ultimi quattro Mondiali e quattro Campionati Europei messi insieme. Prestazioni davvero eccezionali e una forte testimonianza di come abbiamo ridimensionato le nostre operazioni negli ultimi anni”.

