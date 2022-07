Il 14° GTI Asia China Expo slitta al 25-27 ottobre 2022

Il 14° GTI Asia China Expo si svolgerà presso l’Area A, China Import and Export Fair Pazhou Complex·Guangzhou dal 25 al 27 ottobre 2022. Dalla sua nascita nel 2009, GTI Expo si è tenuta con successo per 13 sessioni. Ogni anno, la mostra attira centinaia di note aziende di giochi e divertimenti ad esporre. Le mostre includono attrezzature per parchi di divertimento, videogiochi, attrezzature per parchi acquatici, attrezzature per il divertimento per bambini, VR/AR/MR, nuove attrezzature per la vendita al dettaglio, creazione culturale IP, kart, trampolini, paesaggi, arte ambientale, pianificazione/operazione/consulenza/servizio di parchi, apparecchiature di supporto alle operazioni, giochi di moda, pezzi di ricambio e altri sottocampi.

Per il vasto numero di buyer e produttori globali, la piattaforma fieristica realizzata da GTI Expo rappresenta il miglior canale per espandere il proprio business, soprattutto a fronte della ripresa e della crescita del mercato del gioco e del divertimento nell’era post-pandemia. Ora che la politica cinese di prevenzione delle epidemie è stata gradualmente allentata, sei il benvenuto a visitare il GTI Expo a Guangzhou. GTI Expo è in grado di offrire i migliori servizi one-stop agli acquirenti. Il team GTI e 500 espositori accolgono sinceramente il ritorno di vecchi amici e la partecipazione di nuovi amici.



