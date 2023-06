Il 14 giugno a Roma, Forum Acadi “Il gioco pubblico alla sfida della sostenibilità”

Mercoledì 14 giugno 2023, a partire dalle 10.00, presso la sede di Confcommercio a Roma, si terrà il Forum Acadi “Il gioco pubblico alla sfida della sostenibilità”, nel corso del quale verrà presentato il Bilancio di Sostenibilità del Comparto del Gioco Pubblico.

Al Forum parteciperanno:

Carlo Sangalli – Presidente Confcommercio-Imprese per l’Italia

Gen. B. Claudio Ramponi – Comandante del Nucleo Speciale Commissioni Parlamentari d’Inchiesta della Guardia di Finanza

Prof. Tommaso Miele – Presidente Aggiunto della Corte dei Conti

e Presidente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Lazio

On. Lucia Albano – Sottosegretaria di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze

Dott. Mario Lollobrigida – Direttore Giochi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

On. Marco Osnato – Presidente della VI Commissione (Finanze) presso la Camera dei Deputati

Verdiana dé Leoni, Direttore Servizi Sostenibilità Deloitte, curerà la presentazione del “Bilancio di sostenibilità del comparto del gioco pubblico”.

Geronimo Cardia – Presidente Acadi-Confcommercio

Lino Stoppani – Presidente Fipe-Confcommercio

Mario Antonelli – Presidente Fit-Confcommercio (o suo delegato)

Nell’arco della mattinata, si svolgerà una Tavola Rotonda con rappresentanti dei gruppi parlamentari, moderata da Laura Chimenti, giornalista conduttrice del TG1.

“Il Forum Acadi 2023 è l’occasione per presentare il Bilancio di Sostenibilità del Comparto del Gioco Pubblico da noi elaborato con lo scopo di evidenziare il contributo sui temi ESG del comparto del Gioco Pubblico alla collettività; sottolineare l’apporto del settore in termini fiscali, previdenziali, occupazionali, di PIL ma anche di presidio di legalità dei territori sotto il profilo della tutela della salute, del risparmio e dell’ordine pubblico; dare rilievo alle best practices sociali, ambientali e di governance delle aziende del settore; evidenziare le attività a tutela degli utenti; sottolineare le leve di impatto più rilevanti e le misure necessarie per il settore” – dichiara Geronimo Cardia, presidente di ACADI, Associazione Concessionari di Giochi Pubblici – “Il tema centrale – conclude – è la presenza del Gioco sul territorio, ad oggi minata dalla questione territoriale che dovrà trovare necessariamente una soluzione nel riordino del comparto previsto nella Delega al Governo per la riforma fiscale. Di questo e molto altro parleremo durante la nostra giornata di incontro”.

