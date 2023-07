Il 10&Lotto premia Somma Vesuviana (NA) con 100mila euro

I 100mila euro andati a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, sono la vincita piu’ alta dell’ ultima estrazione del 10&Lotto di giovedì, 13 luglio. La citta’ partenopea esulta grazie

I 100mila euro andati a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, sono la vincita piu’ alta dell’ ultima estrazione del 10&Lotto di giovedì, 13 luglio. La citta’ partenopea esulta grazie ad un ‘otto’ Doppio Oro, realizzata con una giocata di soli 4 euro.

Segue Rocca di Neto, in provincia di Crotone, che festeggia un ‘quattro’ Oro da 60mila euro. A Falconara Marittima, in provincia di Ancona, la vincita ammonta a 30mila euro grazie ad un ‘sette’ Doppio Oro mentre a Vercana, in provincia di Como, un fortunato giocatore è stato premiato con un ‘sette’ Doppio Oro da oltre 22mila euro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito 21,3 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 2.069 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi