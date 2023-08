Il 10&Lotto premia Alba (CN) e Carovigno (BR) con 50mila euro ciasacuno, la Campania invece protagonista dell’ ultima estrazione del Lotto

Il 10&Lotto del 3 agosto premia Alba, in provincia di Cuneo, e Carovigno, in provincia di Brindisi, con 50mila euro ciascuno, entrambe grazie ad un ‘nove’ Oro. In questa estrazione

Il 10&Lotto del 3 agosto premia Alba, in provincia di Cuneo, e Carovigno, in provincia di Brindisi, con 50mila euro ciascuno, entrambe grazie ad un ‘nove’ Oro. In questa estrazione premiata anche Roma con un ‘sette’ Doppio Oro da 25mila euro, mentre a Taranto, la vincita ammonta a 15mila euro con un ‘sette’ Oro.

Da segnalare anche le due vincite registrate in provincia di Milano con 6mila euro ciascuno per Cerro Maggiore e per Trezzano sul Naviglio.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito 24,2 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 2.268 mld dall’inizio dell’anno.

Il Lotto tradizionale premia invece la Campania a cui vanno oltre 220mila euro. Si esulta a Maddaloni dove un fortunato giocatore è stato premiato con 74.250 euro, a Santa Maria Capua Vetere (CE) e a Torre Annunziata (NA) vinti 45mila euro ciascuno, a completrare il quadro delle vincite per la regione campana c’è Villaricca (NA) con una doppia vincita, una da 33.750 euro, l’altra da 22.500 euro.

Nell’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 9,2 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 678 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi