IGW e Kentucky Lottery collaboreranno nel mondo dei giochi a vincita istantanea

IWG ha lanciato una serie di giochi a vincita istantanea con Kentucky Lottery, attraverso il sito web della lotteria. Come parte dell’accordo, la Kentucky Lottery sta integrando i contenuti di IWG tramite la sua piattaforma di lotteria online, incluso Super Cash Buster. IWG ritiene che questa partnership fornirà un’esperienza di gioco con vincita istantanea migliore ed espanderà la rete di IWG all’interno del Nord America.

Rhydian Fisher, CEO di IWG, ha dichiarato: “Collaborare con la Kentucky Lottery è una mossa importante per noi e siamo lieti di offrire i nostri giochi ai suoi clienti. I nostri team di progettazione e sviluppo leader del settore creano i giochi più innovativi nel settore delle vincite istantanee e consentiranno ai giocatori della Kentucky Lottery di vivere un’esperienza di gioco nuova e divertente. Speriamo che il nostro portafoglio fornisca ancora più fondi per borse di studio universitarie e programmi di sovvenzione in tutto il Kentucky”.

Marty Gibbs, presidente e CEO ad interim della Kentucky Lottery, ha dichiarato: “Questa partnership con IWG ci consentirà di aumentare la varietà della nostra offerta, così da soddisfare le aspettative di tutti i nostri giocatori. Inoltre, nei prossimi mesi saranno introdotti molti altri giochi”.

PressGiochi