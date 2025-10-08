IGT vince le categorie “Fornitore di Servizi per Casinò dell’Anno” e “Prodotto Digitale dell’Anno” ai Global Gaming Awards Americas 2025

IGT ha annunciato di aver vinto il premio come “Fornitore di Servizi per Casinò dell’Anno” e che la sua piattaforma IGT PlayDigital™ Engagement ha ottenuto il riconoscimento come “Prodotto Digitale dell’Anno” ai Global Gaming Awards (GGA) Americas 2025. Giunto alla dodicesima edizione, il prestigioso programma di premi si svolge in concomitanza con il Global Gaming Expo (G2E) di Las Vegas e celebra le migliori performance dell’industria del gioco negli ultimi 12 mesi.

«Vincere la categoria ‘Fornitore di Servizi per Casinò’ ai Global Gaming Awards Americas è un grande onore e rappresenta un importante elemento distintivo competitivo per la nuova IGT», ha dichiarato Nick Khin, CEO di IGT Gaming. «Combinando elementi del nostro sistema di gestione casinò IGT ADVANTAGE con le soluzioni FinTech e di fidelizzazione di Everi, IGT è in una posizione unica per aiutare i clienti a sbloccare nuovi livelli di valore, innovazione, personalizzazione e comodità nei loro casinò.»

«La vittoria della piattaforma IGT PlayDigital Engagement nella categoria ‘Prodotto Digitale dell’Anno’ per il secondo anno consecutivo è una testimonianza della capacità comprovata della tecnologia di aumentare il ROI del marketing e migliorare il coinvolgimento dei giocatori», ha affermato Gil Rotem, CEO di IGT Digital. «Nell’ultimo anno, la nostra piattaforma ha accelerato la crescita degli operatori di casinò online in tutto il mondo, evolvendosi per includere l’offerta MEGA VAULT e integrarsi con qualsiasi gioco della vasta libreria di contenuti di IGT PlayDigital.»

IGT offre la suite più completa del settore per la gestione dei casinò, tecnologia finanziaria (FinTech) e soluzioni di fidelizzazione. IGT ADVANTAGE™ è uno dei sistemi di gestione casinò più avanzati, ricchi di funzionalità e integrati del settore, mentre la gamma di soluzioni FinTech di Everi rappresenta un insieme robusto di prodotti e servizi integrati che permettono agli operatori di massimizzare i fondi offrendo al contempo un’esperienza premium in tutta la sala da gioco.

La piattaforma IGT PlayDigital Engagement offre agli operatori una suite completa di funzionalità e servizi in grado di massimizzare il coinvolgimento dei giocatori in tempo reale e generare risultati commerciali attraverso un’unica integrazione.

PressGiochi