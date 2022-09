IGT: Victoria Dolan premiata ai Women in Gaming Diversity & Employee Wellbeing Awards

International Game Technology PLC ha annunciato che Victoria Dolan, vicepresidente di IGT e vice consigliere generale di PlayDigital, ha recentemente vinto il premio “Leader of the Year” nel 2022 Women

International Game Technology PLC ha annunciato che Victoria Dolan, vicepresidente di IGT e vice consigliere generale di PlayDigital, ha recentemente vinto il premio “Leader of the Year” nel 2022 Women in Gaming Diversity & Employee Wellbeing Awards.

Il programma annuale di premi riconosce gli individui e le organizzazioni per l’eccezionale devozione al miglioramento dell’uguaglianza, della diversità e dell’inclusione.

Victoria svolge un ruolo fondamentale e strategico nel portare a risultati positivi, mitigare il rischio aziendale e massimizzare le opportunità di crescita per IGT e i suoi clienti. Durante i suoi cinque anni di mandato presso IGT, Victoria ha continuato a crescere nella sua carriera, facendo da mentore ad altri e aiutando l’azienda a raggiungere i suoi obiettivi di diversità e inclusione. La sua esperienza e i risultati costanti nei segmenti della lotteria, del gioco terrestre e dell’iGaming in Europa sono serviti come base per il suo nuovo ruolo di supporto a IGT PlayDigital a livello globale, uno dei segmenti di business più complessi e in più rapida crescita di IGT.

“Victoria è una professionista consumata ed esemplifica il concetto di leadership serva tirando fuori il meglio da coloro che guida mentre conduce continuamente risultati eccezionali”, ha affermato Christopher Spears, Vicepresidente esecutivo e General Counsel di IGT. “È una leader e un mentore devota ed entusiasta e una sostenitrice dei programmi di diversità e inclusione di IGT. Ringraziamo la commissione Women in Gaming Diversity & Employee Wellbeing Awards per aver riconosciuto i contributi di Victoria all’industria dei giochi e ci congratuliamo con lei per questo fantastico onore”.

Victoria fa parte del Global Diversity and Inclusion Council di IGT, nonché del consiglio regionale specifico per l’EMEA ed è membro dell’Advancing Cultural Education (ACE) Diversity & Inclusion Group di IGT. E’ membro del comitato direttivo dell’IGT per il programma UK After School Advantage, aiutando a ispirare bambini e giovani adulti a intraprendere carriere nei settori della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica nel Regno Unito.

PressGiochi