IGT unica finalista nella categoria di “Credibilità attraverso l’assicurazione” dei CR Reporting Awards 2020

International Game Technology PLC ha annunciato oggi che l’ultimo Rapporto di sostenibilità della società si è classificato tra i primi 10 in tutto il mondo nella categoria “Credibilità attraverso l’assicurazione” dei CR Reporting Awards 2020 (CRRA)”. Il rapporto annuale di IGT è stato selezionato da una giuria delle parti interessate CRRA registrate per il settimo posto tra le voci provenienti da più settori in tutto il mondo. Un totale di 81 aziende hanno gareggiato per il riconoscimento nel programma di premiazione, che comprende 10 categorie. IGT è stata l’unica compagnia di gioco selezionata come finalista nel programma. Giunto al suo tredicesimo anno, il CRRA è l’unico programma di premi globale annuale indipendente che riconosce le organizzazioni che stabiliscono nuovi standard di eccellenza e leadership nei rapporti sulla responsabilità sociale delle imprese (CSR). La categoria “Credibilità attraverso l’assicurazione” riconosce le aziende che coinvolgono terze parti indipendenti per verificare aspetti dei loro rapporti e che pubblicano la loro metodologia, conclusioni e raccomandazioni.

Wendy Montgomery, Vicepresidente senior di IGT, Marchio globale, Marketing e Comunicazione, ha dichiarato: “Il Rapporto sulla sostenibilità, sottoposto a revisione esterna IGT, dimostra la nostra spinta a creare valore a livello globale, migliorare la nostra responsabilità sociale e riferire in modo trasparente sulle nostre iniziative. La qualità, l’affidabilità e l’integrità del nostro rapporto, siamo orgogliosi di annoverarci tra i leader multinazionali della CSR in settori quali cibo e bevande, abbigliamento e risorse naturali, confermando al contempo la nostra leadership CSR nel settore dei giochi”.

IGT concentra attivamente la propria strategia di responsabilità sociale delle imprese su nove degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per continuare a rafforzare la propria leadership aziendale attraverso pratiche di sostenibilità avanzate. Il suo ultimo rapporto, disponibile su IGT.com/sustainabilityreport, delinea i risultati della Società del 2018 a supporto delle comunità globali che serve attraverso una vasta gamma di interazioni con i clienti, coinvolgimento della comunità e attività di coinvolgimento dei dipendenti.

PressGiochi