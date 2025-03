IGT trionfa agli EKG Slot Awards 2025 con sette premi

Il gioco Tiger and Dragon Cash on Reels di IGT vince in due categorie prestigiose, mentre IGT PlayDigital viene nominato “Miglior Fornitore Complessivo di Contenuti Online”

International Game Technology PLC ha annunciato di essere stato premiato per il design, le prestazioni e l’innovazione dei suoi giochi da casinò, conquistando sette riconoscimenti agli EKG Slot Awards 2025. Gli EKG Slot Awards sono un programma annuale basato sulle prestazioni, organizzato da Eilers & Krejcik Gaming (“EKG”), che riconosce l’eccellenza nello sviluppo di giochi di slot nell’industria del gaming. IGT si è distinta come il fornitore più premiato del settore, portando a casa trofei in sette delle 25 categorie della competizione.

IGT ha vinto le seguenti categorie agli EKG Slot Awards 2025:

Miglior nuovo gioco Premium: Tiger and Dragon™ Cash on Reels

Gioco terrestre più innovativo: Tiger and Dragon Cash on Reels

Miglior gioco con IP di terze parti: Whitney Houston Slots

Miglior gioco nella regione EMEA: Magic Treasures™ Dragon

Miglior nuovo gioco di Video Poker/Keno: Mega Hot Poker

Miglior nuovo gioco da tavolo online: Blackjack Poker & Pairs Surrender

Miglior fornitore complessivo di contenuti online: IGT PlayDigital™

“Vincere sette premi agli EKG Slot Awards 2025 è un traguardo significativo che dimostra la nostra crescita in diverse categorie di prodotto e il talento straordinario dei dipendenti IGT in tutto il mondo”, ha dichiarato Nick Khin, Presidente Global Gaming di IGT. “Non vediamo l’ora di continuare a offrire ai nostri clienti i migliori giochi di IGT anche nel 2025 e oltre, con nuovi seguiti per Tiger and Dragon, Whitney Houston Slots, Magic Treasures e Mega Hot Poker.”

“È stato entusiasmante vedere IGT PlayDigital riconosciuta agli EKG Slot Awards 2025 nella categoria più prestigiosa dell’iGaming, ‘Miglior Fornitore Complessivo di Contenuti Online’, oltre a vincere il premio per il ‘Miglior Nuovo Gioco da Tavolo Online’ con Blackjack Poker & Pairs Surrender”, ha affermato Gil Rotem, Presidente di IGT PlayDigital. “Sviluppare e offrire contenuti di successo e strumenti di prestazione leader di mercato è un pilastro della strategia di IGT PlayDigital, e desidero congratularmi con l’intero team per questi straordinari successi.”

PressGiochi