IGT, tre premi nei “Top 20 Most Innovative Gaming Technology Products Awards”

International Game Technology ha annunciato che il suo gioco di slot Hexbreaker 3, il cabinet PeakBarTop e PlaySports Bank e PlaySports Pod sono stati tutti vincitori della “Top 20 Most Innovative 2020 di Casino Journal Gaming Technology Products Awards “. IGT è stato l’unico fornitore di giochi a vincere tre posizioni nella stimata lista di 20 prodotti di innovazioni di gioco.

Nel suo 23 ° anno, il programma annuale di premiazione di Casino Journal riconosce le offerte tecnologiche più innovative nel settore dei giochi ed è giudicato da una giuria di professionisti affermati che rappresentano varie dimensioni del settore dei giochi da casinò.

“Il successo di IGT nei ‘Top 20 Most Innovative Gaming Technology Products Awards’ di Casino Journal 2020 è un riflesso del nostro spirito pionieristico e dell’impegno nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni che guidano la crescita per i nostri clienti in tutto il mondo”, ha affermato Renato Ascoli, CEO di IGT, Global Gaming. “Il gioco IGT Hexbreaker 3, il cabinet PeakBarTop e PlaySports Bank e PlaySports Pod sono tutte soluzioni supportate dalla ricerca che sono state create da membri del team IGT talentuosi e appassionati che danno la priorità al miglioramento dell’esperienza del giocatore attraverso un’innovazione significativa”.

Hexbreaker 3 di IGT è un videogioco di slot machine Proven Performer ricco di azione disponibile sul cabinet CrystalCurve ™ dell’azienda. Con meccaniche di gioco innovative e fino a 59.049 modi per vincere, Hexbreaker 3 di IGT è diventato uno dei giochi di slot preferiti dai giocatori e costantemente in cima alle classifiche delle prestazioni del settore dei giochi.

All’inizio di quest’anno, IGT ha lanciato il cabinet PeakBarTop e ha ridefinito l’esperienza bartop. Dotato di un display curvo da 23 pollici e di una gamma di altre funzionalità tecnologiche avanzate, l’hardware supportato dalla ricerca è supportato dalla libreria di contenuti per video poker più riconoscibile del settore e da una gamma di slot, keno e giochi da tavolo nuovi e collaudati.

PlaySports Bank e PlaySports Pod di IGT offrono agli operatori un’immensa flessibilità su come e dove offrono scommesse sportive al dettaglio. Entrambe le soluzioni sono dotate di tre chioschi di scommesse self-service intuitivi e sono sormontate da display multimediali ad alta definizione che possono mostrare una varietà di contenuti tra cui eventi sportivi in ​​diretta, quote di scommesse, linee, feed di gioco e altro ancora.

