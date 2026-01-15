IGT: tre jackpot milionari distribuiti a dicembre

IGT annuncia che i suoi giochi Whitney Houston Slots™, MegaJackpots™ e Double Super Times Pay Poker hanno premiato tre fortunati giocatori con jackpot superiori al milione di dollari nel mese di dicembre.
I fortunati giocatori di slot hanno vinto i seguenti jackpot superiori al milione di dollari lo scorso mese:
– Il 14 dicembre, un giocatore online ha conquistato £1.409.250 su MegaJackpots Mistress of Egypt™ giocando su bet365 Casino nel Regno Unito.
– Il 15 dicembre, un giocatore di video poker ha vinto $1.200.000 con Double Super Times Pay Poker presso il Resorts World Las Vegas, Nevada.
– Il 23 dicembre, un fortunato giocatore di slot ha ottenuto $1.165.187 su Whitney Houston Slots al WinStar World Casino di Thackerville, Oklahoma.