IGT: tre jackpot milionari a luglio per le slot “Wheel of Fortune”

20 Agosto 2025 - 09:22
Luglio è stato un mese fortunato per tre giocatori che, grazie alle iconiche slot Wheel of Fortune di IGT (International Game Technology), si sono portati a casa vincite milionarie che
Luglio è stato un mese fortunato per tre giocatori che, grazie alle iconiche slot Wheel of Fortune di IGT (International Game Technology), si sono portati a casa vincite milionarie che cambieranno per sempre le loro vite.
Nel corso del mese, tre diversi titoli della celebre serie di slot ispirata al popolare game show televisivo hanno premiato altrettanti fortunati giocatori con jackpot superiori al milione di dollari:
Le slot Wheel of Fortune hanno creato oltre 1.200 milionari e assegnato più di 3,6 miliardi di dollari in jackpot sin dal loro lancio nel 1996.
PressGiochi