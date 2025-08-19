Newsletter

20 Agosto 2025 - 09:22

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

IGT: tre jackpot milionari a luglio per le slot “Wheel of Fortune”

Luglio è stato un mese fortunato per tre giocatori che, grazie alle iconiche slot Wheel of Fortune di IGT (International Game Technology), si sono portati a casa vincite milionarie che

19 Agosto 2025

Share the post "IGT: tre jackpot milionari a luglio per le slot “Wheel of Fortune”"

Print Friendly, PDF & Email

Luglio è stato un mese fortunato per tre giocatori che, grazie alle iconiche slot Wheel of Fortune di IGT (International Game Technology), si sono portati a casa vincite milionarie che cambieranno per sempre le loro vite.

Nel corso del mese, tre diversi titoli della celebre serie di slot ispirata al popolare game show televisivo hanno premiato altrettanti fortunati giocatori con jackpot superiori al milione di dollari:

  • Il 13 luglio, un giocatore ha vinto 1.395.600 dollari giocando a Wheel of Fortune Diamond Spins 2X Wilds in un casinò di Las Vegas, Nevada.
  • Il 17 luglio, un altro appassionato ha incassato 1.142.108 dollari alla Wheel of Fortune 4D Collector’s Edition™, all’interno del lussuoso Palms Casino Resort, sempre a Las Vegas.
  • Il 29 luglio, la fortuna ha bussato alla porta di un terzo giocatore, che ha centrato un jackpot da 1.555.981 dollari giocando a Wheel of Fortune Triple Double Diamond™ presso il Thunder Valley Casino Resort a Lincoln, California.

Le slot Wheel of Fortune hanno creato oltre 1.200 milionari e assegnato più di 3,6 miliardi di dollari in jackpot sin dal loro lancio nel 1996.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Scadenze fiscali del 20 agosto per il settore giochi

Gli scommettitori si innamorano del calcio femminile

Tolentino: sospesa la licenza a un bar per slot machine irregolari

Imprese: nel secondo trimestre sono 8.299 quelle del settore giochi e scommesse

IGT: tre jackpot milionari a luglio per le slot “Wheel of Fortune”

Australia. Crown Melbourne censurata per violazioni alle regole su slot machine e gioco responsabile

Filippine, gli operatori del gioco sostengono l’audizione del Senato: “I rischi arrivano dal gambling illegale”

UK, la deputata laburista Dawn Butler: “Fermiamo l’invasione delle betting shop nelle nostre città”

L’European Poker Tour torna a Parigi nel 2026

Bilancio dello Stato: nel primo semestre da lotterie e giochi entrate per 3,3 mld

EEGS 2025: presentati i nuovi membri del Consiglio Consultivo

Greentube cresce nel mercato sudafricano grazie alla collaborazione con Hollywoodbets

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy