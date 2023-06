IGT stipula un contratto a lungo termine con la Connecticut Lottery Corporation

International Game Technology PLC ha annunciato che la sua controllata, IGT Global Solutions Corporation, ha firmato un contratto di otto anni con la Connecticut Lottery Corporation (“CLC”) per implementare il suo sistema di gioco iLottery e i relativi componenti. Questa tecnologia consentirà al CLC di vendere per la prima volta giochi di lotteria Keno e basati su estrazioni tramite un nuovo sito Web e un’app mobile sviluppati da IGT. Il contratto dovrebbe durare fino a maggio 2031 e include quattro anni di possibili opzioni di estensione. Il lancio del sistema di gioco iLottery è previsto per il tardo autunno del 2023.

In base ai termini del contratto, il CLC riceverà il sistema iLottery ad alte prestazioni di IGT, inclusa una suite completa di soluzioni progettate per la massima efficienza di back-office per la lotteria e esperienze di gioco intuitive e coinvolgenti.

“Il CLC riconosce che il giocatore della lotteria di oggi è alla ricerca di opzioni convenienti e moderne per giocare ai propri giochi preferiti e il sistema iLottery di IGT ci consentirà di offrire ai nostri giocatori le stesse fantastiche esperienze che ricevono al dettaglio in un formato digitale responsabile”, ha affermato Gregory Smith, Presidente e CEO di Connecticut Lottery Corporation. “Non vediamo l’ora di implementare questo sistema iLottery e crediamo che le opzioni di gioco ampliate saranno una gradita aggiunta tra i nostri giocatori.”

“IGT ha una comprovata esperienza nella fornitura di soluzioni che guidano la crescita ai nostri clienti di lotterie globali e siamo entusiasti di sfruttare questo slancio introducendo iLottery ai giocatori del CLC”, ha affermato Srini Nedunuri, Vicepresidente senior di IGT, Global iLottery. La tecnologia iLottery è supportata da decenni di leadership nel settore. Collaboreremo strettamente con il CLC nei prossimi otto anni per sviluppare un programma iLottery di livello mondiale e contribuire a generare i massimi fondi per buone cause all’interno dello Stato”.

Il sistema iLottery di IGT è la soluzione digitale completa per tutte le funzioni incentrate sul giocatore e l’abilitazione al gioco e include una suite completa di strumenti di gioco responsabile avanzati e personalizzabili per rafforzare le opzioni disponibili per i giocatori. Oltre al sistema, IGT progetterà una nuova app e un sito Web per dispositivi mobili che in seguito includeranno funzionalità complete per consentire ai giocatori di CLC di acquistare Keno, giochi con jackpot multi-stato e giochi della lotteria basati su estrazioni del Connecticut come Lotto!, Cash5, Play3 con Wild Ball e Play4 con Wild Ball.

