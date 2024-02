IGT stipula un accordo con la Maryland Lottery per il gioco Cash Pop

International Game Technology PLC ha annunciato di aver firmato un accordo di licenza con la Maryland Lottery and Gaming Control Agency (“Maryland Lottery”) per il gioco a estrazione brevettato Cash

International Game Technology PLC ha annunciato di aver firmato un accordo di licenza con la Maryland Lottery and Gaming Control Agency (“Maryland Lottery”) per il gioco a estrazione brevettato Cash Pop™ di IGT. La lotteria del Maryland prevede di lanciare Cash Pop nel maggio 2024 con quattro estrazioni giornaliere a più prezzi da $ 1 a $ 10.

“La Lotteria del Maryland è sempre entusiasta di lanciare nuovi giochi a estrazione e Cash Pop di IGT sarà una nuova aggiunta al nostro portafoglio”, ha affermato Kate Airey, Direttore dello sviluppo prodotto per la Lotteria del Maryland e l’Agenzia per il controllo del gioco. “Siamo fiduciosi che le probabilità 1 su 15 di vincere un singolo ‘Pop’ risuoneranno con i nostri giocatori esistenti, e il gameplay è facile da capire, il che ci aiuterà a coinvolgere una nuova generazione di giocatori.”

“Questo accordo di licenza tra la Lotteria del Maryland e IGT per il nostro gioco proprietario Cash Pop si basa sul nostro forte slancio nell’espandere la portata di questo entusiasmante gioco”, ha affermato Jay Gendron, Direttore operativo di IGT, Global Lottery. “Cash Pop ha prodotto vendite significative nelle giurisdizioni in cui è disponibile e crediamo che migliorerà il portafoglio di giochi di estrazione della Maryland Lottery con le sue caratteristiche di gioco semplicistiche e flessibili che i giocatori abbracciano prontamente.”

Cash Pop offre ai giocatori la possibilità di definire strategie per la propria scommessa e creare la propria esperienza personalizzata ogni volta che giocano, il che si è dimostrato molto coinvolgente tra i giocatori in cui viene offerto Cash Pop. I giocatori scommettono uno o più numeri da 1 a 15 e poi selezionano un importo di scommessa di $ 1, $ 2, $ 5 o $ 10 per numero. Il giocatore può anche scegliere quante partite consecutive giocare. Quando viene piazzata la scommessa, il terminale assegna in modo casuale il valore del premio da vincere se il numero viene indovinato, il che produce un aspetto “due giochi in uno” nel gioco. Le lotterie possono anche scegliere la frequenza delle estrazioni in base alle proprie esigenze, ma ogni estrazione sarà un singolo numero da 1 a 15. Cash Pop ha dimostrato di essere un solido produttore di vendite con vendite settimanali medie pro capite di $ 0,10 negli Stati Uniti nel primo trimestre del 2023.

