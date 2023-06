IGT spinge la leadership in Svezia attraverso l’estensione del contratto di tre anni con Svenska Spel

International Game Technology PLC ha annunciato oggi di aver firmato un’estensione del contratto di tre anni con AB Svenska Spel per continuare a fornire tecnologia e servizi di videolotteria all’avanguardia, tra cui il sistema centrale INTELLIGEN™, più di 4.000 terminali di videolotteria Quasar™ (“VLT”), giochi ad alte prestazioni, pluripremiata tecnologia cashless IGTPay™ e altro ancora. Questa estensione del contratto durerà fino a gennaio 2027.

“Dato il ruolo fondamentale che IGT ha svolto nella continua crescita e modernizzazione di Svenska Spel, siamo lieti di garantire la nostra partnership per altri tre anni”, ha affermato Ola Enquist, Business Area Manager Casino Cosmopol & Vegas, Svenska Spel AB. “IGT fornisce i contenuti, la tecnologia e i servizi ideali che consentono a Svenska Spel di far crescere responsabilmente la nostra azienda e di coinvolgere i nostri ospiti con esperienze di nuova generazione e innovazione orientata al futuro”.

“IGT e Svenska Spel hanno un approccio collaudato per servire il mercato svedese e non vediamo l’ora di costruire su questa base e aiutare Svenska Spel a raggiungere i suoi obiettivi di crescita per altri tre anni”, ha dichiarato Mark MacCombie, IGT Senior Vice President EMEA Gaming. “L’attenzione di Svenska Spel per le migliori esperienze dei giocatori e la loro volontà di adottare nuove tecnologie completano la leadership di IGT nell’innovazione. Ciò è dimostrato da oltre un decennio di successo condiviso e implementazioni come la soluzione cashless basata su IGTPay di Svenska Spel”.

