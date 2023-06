IGT sigla un accordo decennale con Sony Pictures Television

International Game Technology PLC ha annunciato di aver siglato un accordo di licenza decennale con Sony Pictures Television che concede alla Società diritti esclusivi sul leggendario marchio Wheel of Fortune su giochi, lotterie, iGaming e iLottery e diritti non esclusivi per la distribuzione di Wheel of Fortune contenuti per casinò social free-to-play. Il contratto avrà durata dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2034.

“Garantindo l’accesso esclusivo a giochi, lotterie, iGaming e iLottery al marchio Wheel of Fortune fino al 2034, IGT può massimizzare i ritorni di questa partnership di licenza e far progredire la nostra eredità di creazione di giochi omnicanale Wheel of Fortune che generano domanda e assegnano jackpot prolifici.” ha affermato Renato Ascoli, CEO di IGT, Global Gaming. “Sony Pictures Television è un fidato partner IGT da più di 25 anni e in quel periodo, abbiamo fornito un portafoglio diversificato di giochi Wheel of Fortune che ha stabilito lo standard del settore per l’innovazione, è il leader indiscusso nelle prestazioni di gioco del settore grafici e ha generato entrate significative per i nostri clienti.”

“Siamo entusiasti di estendere la nostra partnership di lunga data con IGT. Questo accordo storico garantisce che i giocatori di casinò e lotterie di tutto il mondo possano divertirsi con i giochi a tema Ruota della fortuna di livello mondiale per gli anni a venire”, ha affermato Suzanne Prete, Sony Pictures Televisione, vicepresidente esecutivo di spettacoli di giochi. “Sony Pictures Television e IGT condividono lo stesso impegno nell’applicare il marchio Wheel of Fortune in modi ingegnosi, creando opportunità di crescita e assicurando che Wheel of Fortune rimanga sinonimo di vincita e divertimento”.

Le slot Wheel of Fortune di IGT sono il tema di slot di maggior successo di tutti i tempi. Per più di 25 anni, gli ospiti del casinò hanno goduto del famoso canto “RUOTA DELLA FORTUNA” su quasi 300 versioni del famoso gioco di slot che ha rapidamente guadagnato notorietà per i suoi jackpot che cambiano la vita. Dal 1996, le slot Wheel of Fortune di IGT hanno pagato più di 3,5 miliardi di dollari in jackpot e assegnato jackpot da oltre 1 milione di dollari a più di 1.100 fortunati giocatori. La Società supporta anche i giochi Powerbucks® a tema Ruota della fortuna, il jackpot progressivo omnicanale preferito dai giocatori di IGT in Canada che continua a ottenere risultati notevoli sia nei casinò terrestri che online.

IGT PlayDigital ha sfruttato strategicamente il marchio Wheel of Fortune in tutto il suo portafoglio iGaming e IGT offre una gamma di avvincenti giochi di lotteria istantanea Wheel of Fortune, giochi iLottery e promozioni di seconda possibilità ad alta partecipazione.

All’inizio di quest’anno, IGT e BetMGM hanno lanciato “Wheel of Fortune Online Casino” nel New Jersey, il primo casinò online guidato dal marchio in Nord America. Inoltre, IGT ha recentemente lanciato il tanto atteso Wheel of Fortune Triple Gold Gold Spin, il primo jackpot progressivo omnicanale ad ampia area negli Stati Uniti.

PressGiochi