IGT sigla un accordo con Loto-Québec per la fornitura di terminali per videolotterie

International Game Technology PLC ha annunciato che la sua controllata, IGT Canada Solutions ULC, ha firmato un accordo con Loto-Québec per la fornitura di terminali per videolotterie PeakDual™ 27 (“VLT”)

International Game Technology PLC ha annunciato che la sua controllata, IGT Canada Solutions ULC, ha firmato un accordo con Loto-Québec per la fornitura di terminali per videolotterie PeakDual™ 27 (“VLT”) in tutto il Québec attraverso un’implementazione graduale pluriennale. Questo accordo è parte del ciclo di sostituzione multifase del VLT del Loto-Québec.

“Per decenni, Loto-Québec si è rivolta a IGT per fornire hardware e contenuti di gioco di qualità alla nostra rete di stabilimenti di gioco. Siamo lieti di annunciare questo nuovo accordo”, ha affermato Stéphane Fraser, vicepresidente esecutivo e direttore operativo degli stabilimenti di gioco di Loto-Québec.

“Vincere l’opportunità di implementare le VLT nell’attuale ciclo di sostituzione del Loto-Québec testimonia la fiducia che la società ripone in IGT e la qualità superiore dei nostri prodotti e servizi”, ha affermato David Flinn, vicepresidente senior vendite IGT, Canada, America meridionale e centrale.

PeakDual 27 VLT di IGT è un terminale elegante che presenta un design ergonomico e il meglio della tecnologia di illuminazione, suono e grafica. Con due monitor ad alta definizione da 27 pollici che offrono un’esperienza a doppio schermo curvo e unificato e un pannello del lettore digitale da 13,3, i nuovi VLT fungeranno da sfondo ideale per gli avvincenti contenuti di gioco di IGT. Le VLT PeakDual 27 di IGT ospiteranno una varietà di giochi collaudati come 7’s Wild, The Wild Life™ 5 Line e Big City 5’s™, insieme a giochi nuovi sul mercato come 7’s Wild Gold, Cash Eruption™ – Temple of Fuoco™ e Samurai 888™ Katsumi.

PressGiochi