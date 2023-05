IGT si congratula con Keith Cash per essere entrato a far parte della Lottery Industry Hall of Fame

International Game Technology PLC ha annunciato che Keith Cash, vicepresidente e direttore generale di Global Instant Tickets della società, sarà inserito nella Lottery Industry Hall of Fame come membro della classe del 2023. Cash sarà premiato entro la fine dell’anno in occasione di un evento ospitato dal Public Gaming Research Institute (PGRI).

“Keith Cash è un esperto dirigente di lotterie la cui leadership critica delle operazioni di prodotti istantanei di IGT non ha solo avvantaggiato la nostra azienda, ma l’intero settore delle lotterie ampliando il panorama competitivo”, ha affermato Jay Gendron, IGT Chief Operating Officer, Global Lottery. “Si impegna per il successo individuale dei nostri numerosi clienti a lungo termine e collabora con loro in tutti gli aspetti del servizio, dalla progettazione del gioco, alla gestione della produzione, alla consegna. Keith è un leader rispettato con una visione chiara per contribuire ai risultati all’interno l’industria e siamo molto orgogliosi che sia stato riconosciuto come candidato alla Lottery Industry Hall of Fame di quest’anno”.

“Essere inserito nella Class of 2023 Lottery Industry Hall of Fame è un onore incredibile, soprattutto unirmi a tanti dei miei talentuosi colleghi per questo riconoscimento”, ha affermato Keith Cash. “Quando ho iniziato a lavorare in questo settore più di 30 anni fa, io non avrei mai immaginato la traiettoria di carriera che stavo intraprendendo. Nel corso di questi anni, ho avuto il grande privilegio di collaborare con così tanti colleghi in tutto il mondo per contribuire a guidare il successo dell’industria della lotteria e contribuire a buone cause”.

Nel suo ruolo attuale, Cash è a capo di un team di oltre 400 persone che supportano la crescita principale dei prodotti e servizi di biglietteria istantanea di IGT, continuando allo stesso tempo a costruire la propria base di clienti con nuovi contratti di servizi di biglietteria istantanea. Ha svolto un ruolo fondamentale con diverse startup di lotterie, inclusa la più recente collaborazione con la lotteria del Mississippi per guidare in modo impeccabile l’implementazione dei prodotti di biglietti istantanei IGT.

