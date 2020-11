IGT si aggiudica il nuovo contratto con Norsk Tipping

International Game Technology (IGT) si è aggiudicata un nuovo contratto da Norsk Tipping, per continuare a fornire una gamma delle sue soluzioni di gioco d’azzardo online all’operatore della lotteria statale norvegese. Il contratto, aggiudicato a IGT dopo una procedura di gara pubblica, entrerà in vigore nel febbraio 2021 e durerà tre anni, con un’opzione per Norsk Tipping di prorogare di un ulteriore anno. IGT continuerà a fornire il suo contenuto proprietario PlayCasino, la piattaforma di gioco digitale PlayRGS e il livello di integrazione IGT Connect. L’accordo copre anche la fornitura continua di contenuti di terze parti con licenza da subfornitori NetEnt ed ELKAB Studios. Norsk Tipping ha iniziato a lavorare con IGT nel 2012, quando IGT è stata selezionata come unico fornitore per il lancio del gioco d’azzardo online legale in Norvegia.

IGT si è assicurata un’estensione di questo accordo nel 2017 tramite gara competitiva, in base alla quale aveva fornito a Norsk Tipping contenuti PlayCasino, contenuti con licenza da subfornitori di terze parti, la sua piattaforma PlayRGS e il livello di integrazione IGT Connect. Inoltre, IGT ha fornito a Norsk Tipping la sua piattaforma di bingo digitale dal 2014, che è stata nuovamente assegnata a IGT tramite una gara pubblica nel 2018.

“Le soluzioni di IGT PlayDigital consentono a Norsk Tipping di fornire ai suoi giocatori contenuti online altamente coinvolgenti, inclusi i giochi PlayCasino di IGT ad alte prestazioni. Quando siamo entrati per la prima volta nel mercato dei casinò online nel 2014, IGT era il nostro unico fornitore digitale e da allora è stato fondamentale per il successo del nostro programma”, ha affermato Hans Erland Ringsvold, responsabile delle operazioni di gioco di Norsk Tipping.

Il vicepresidente senior di IGT per PlayDigital, Enrico Drago, ha aggiunto: “L’aggiunta della crescente scuderia di titoli popolari di IGT e dei suoi subfornitori per Norsk Tipping promuove il nostro obiettivo di offrire esperienze di gioco senza rivali che coinvolgano i giocatori”.

PressGiochi