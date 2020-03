IGT. Sala (Ceo): “Raggiunto il record di vendite globali di prodotti di gioco nel 2019”

International Game Technology ha riportato oggi i risultati finanziari per il quarto trimestre 2019 e dell’intero anno conclusosi il 31 dicembre 2019.

“Abbiamo raggiunto la parte più alta delle nostre aspettative di profitti e flussi di cassa per il 2019, guidati da ottimi risultati per i nostri segmenti di gioco in Nord America e Italia”, ha affermato Marco Sala, CEO di IGT. “Durante l’intero anno, abbiamo aumentato le vendite globali di prodotti di gioco di oltre il 20% grazie alle maggiori spedizioni e al successo dei nostri nuovi giochi. Anche le entrate dalla lotteria globale sono aumentate. Stiamo monitorando attentamente l’impatto dell’epidemia di Coronavirus. A parte questo, solide prestazioni operative tra prodotti e regioni dovrebbero sostenere lo slancio continuo nel 2020. ”

“Il 2019 ha segnato un’importante flessione dei flussi di cassa per IGT”, ha affermato Timothy Rishton, CFO ad interim di IGT. “Dopo aver generato $ 1,1 miliardi in contanti dalle operazioni, abbiamo investito nel business, pagato i debiti e restituito capitale agli azionisti. Entriamo nel 2020 in ottime condizioni finanziarie “.

Nel 2019 i ricavi consolidati sono stati di $ 4,79 miliardi, in calo dell’1% rispetto al 2018, come riportato, in crescita del 2% a valuta costante. Maggiori entrate sono arrivate dalla crescita significativa delle vendite globali di prodotti di gioco, scommesse sportive e servizi commerciali in Italia. Le entrate sono state influenzate dai servizi globali legate alle maggiori tasse sulle macchine da gioco in Italia, dalla conclusione del contratto della lotteria dell’Illinois e dall’eccezionale attività del jackpot nordamericano nell’anno precedente. Reddito operativo di $ 637 milioni, in calo del 2% rispetto all’anno precedente, come riportato, in crescita del 3% a valuta costante. L’EBITDA rettificato di $ 1,71 miliardi, in calo dell’1% come riportato, in crescita del 2% a valuta costante.

