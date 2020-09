IGT rinnova l’accordo con Minnesota Lottery

IGT ha annunciato oggi che la sua controllata IGT Global Solutions Corporation ha firmato un’estensione del contratto di due anni con la Minnesota Lottery per continuare a fornire gratta e vinci e servizi correlati fino al 30 giugno 2022.

IGT ha lavorato direttamente con Minnesota Lottery per lanciare giochi istantanei di grande successo dal 2010. All’inizio di quest’anno, la Lotteria ha lanciato IGT’s Full of $ 500s al prezzo di $ 5 e Power $ 10 al prezzo di $ 10. Questi giochi sono attualmente i giochi da $ 5 e $ 10 più venduti della Lotteria, rispettivamente.

“Ogni volta che qualcuno gioca alla lotteria del Minnesota, genera finanziamenti per supportare l’ambiente e i servizi statali del Minnesota, quindi è imperativo che forniamo i giochi divertenti e gli stili di gioco che i nostri giocatori stanno cercando”, ha affermato Wes Harms, Direttore delle operazioni della lotteria del Minnesota.”Il team di servizi di biglietteria istantanea di IGT ci ha aiutato a trasformare il gratta e vinci Full of $ 500s da un concetto a un punto fermo della nostra lineup di giochi gratta e vinci. Siamo lieti che IGT continuerà ad aiutarci a fornire i gratta e vinci di qualità e i giochi di proprietà con licenza per i prossimi due anni”.

“Negli ultimi 10 anni IGT ha adottato un approccio multiforme per fornire alla lotteria del Minnesota biglietti istantanei di successo”, ha affermato Jay Gendron, Chief Operating Officer di IGT, Lottery. “Siamo orgogliosi di lavorare fianco a fianco con la Lotteria per progettare giochi divertenti basati su ricerche approfondite, pianificazione del gioco e marketing strategico. Non vediamo l’ora di offrire questi servizi incentrati sul giocatore e contenuti innovativi nei prossimi due anni e contribuire a garantire il successo della lotteria del Minnesota “.

In base ai termini del contratto, IGT fornirà una gamma completa di servizi di biglietti istantanei per la lotteria del Minnesota, tra cui ricerca e analisi, supporto grafico e produzione e stampa di biglietti istantanei. Oltre a fornire biglietti istantanei e servizi correlati, IGT è fornitore di sistemi di lotteria basati su tecnologia e sorteggio della Minnesota Lottery dal 2002.

