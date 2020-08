IGT rinnova la partnership con la lotteria di New York

International Game Technology ha annunciato oggi che la sua controllata, IGT Global Solutions Corporation, ha firmato una proroga del contratto di due anni con la lotteria di New York, estendendo il suo attuale contratto al 6 agosto 2022. Come parte dell’estensione, IGT consegnerà alla Lotteria 400 nuovi distributori automatici self-service GameTouch ™ e continuerà a fornire alla Lotteria un sistema centrale avanzato, terminali e servizi continuativi. IGTè il leader mondiale nei giochi. Fornisce esperienze di gioco divertenti e responsabili per i giocatori attraverso tutti i canali e segmenti regolamentati, dalle macchine da gioco e le lotterie alle scommesse sportive e digitali. Sfruttando una vasta gamma di contenuti interessanti, investimenti sostanziali in innovazione, esperienza operativa e tecnologia all’avanguardia, le nostre soluzioni offrono esperienze di gioco impareggiabili che coinvolgono i giocatori e guidano la crescita. Ha una presenza ben consolidata e rapporti con governi e autorità di regolamentazione in oltre 100 paesi in tutto il mondo.

PressGiochi