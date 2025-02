IGT rinnova il contratto con la Tennessee Education Lottery per altri nove anni

International Game Technology PLC ha annunciato che la sua controllata, IGT Global Solutions Corporation, ha firmato un’estensione contrattuale di nove anni con la Tennessee Education Lottery (“TEL”). L’estensione del contratto inizierà a giugno 2027 e durerà fino a giugno 2036. TEL è un cliente IGT di lunga data, collaborando con l’azienda dal 2004.

In base ai termini dell’accordo, IGT implementerà il suo avanzato sistema centrale Aurora™, un componente chiave della soluzione lotteristica integrata OMNIA™. Inoltre, IGT fornirà aggiornamenti alle applicazioni aziendali Wizard per il back-office, sostituirà i terminali esistenti con i nuovi terminali Retailer Pro S2 dotati di periferiche WinCheck S2, installerà nuovi controller Keno Show con capacità WiFi e realizzerà aggiornamenti alla rete di comunicazione.

“Da oltre 20 anni, IGT è un partner di fiducia della Tennessee Education Lottery, fornendo soluzioni innovative che hanno supportato la nostra crescita costante”, ha dichiarato Rebecca Paul, Presidente e CEO della Tennessee Education Lottery Corporation. “Una delle nostre missioni principali è il sostegno ai programmi educativi del Tennessee e, sin dalla nostra fondazione, abbiamo raccolto oltre 7,5 miliardi di dollari per il nostro stato. Siamo entusiasti di continuare la nostra solida collaborazione con IGT, il cui avanzato supporto tecnologico contribuirà a incrementare in modo responsabile sia le vendite che il nostro supporto all’istruzione del Tennessee.”

“IGT si è impegnata a fornire soluzioni lotteristiche all’avanguardia alla Tennessee Education Lottery sin dal suo inizio”, ha affermato Jay Gendron, Chief Operating Officer, Global Lottery di IGT. “Attraverso questa estensione contrattuale di nove anni, siamo entusiasti di introdurre nuovi aggiornamenti tecnologici per la Lottery, fornendo loro i sistemi e le attrezzature necessari per migliorare le prestazioni per i giocatori e per le cause benefiche che serve nello stato.”

La tecnologia avanzata fornirà alla TEL applicazioni intuitive e di facile utilizzo, strumenti e capacità di reporting. I componenti del sistema centrale, tra cui Performance Wizard, Sales Wizard, Learning Wizard e Retailer Wizard, ottimizzeranno le operazioni per una funzionalità ottimale. L’introduzione dei terminali ad alte prestazioni e ad alto volume Retailer Pro S2 con periferiche WinCheck S2 consentirà alla TEL di aggiungere facilmente nuove funzionalità su più terminali di vendita contemporaneamente e permetterà ai giocatori di verificare rapidamente e in modo affidabile se hanno vinto nei giochi a estrazione o nei biglietti istantanei.

Come leader globale nel mercato delle lotterie, IGT è il principale fornitore di tecnologia per 26 delle 46 lotterie negli Stati Uniti, otto delle dieci lotterie più grandi del mondo e 16 delle prime 25 lotterie a livello globale.

