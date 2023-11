IGT riafferma la leadership nel gioco responsabile con la certificazione G4

International Game Technology PLC ha annunciato di aver ottenuto con successo, ancora una volta, l’accreditamento di gioco responsabile da parte del Global Gambling Guidance Group (“G4”) per le sue operazioni Global Gaming e PlayDigital™.

“Il gioco responsabile è parte integrante dell’attività di IGT e ricevere questo accreditamento G4 per le nostre offerte di prodotti Global Gaming e PlayDigital dimostra il nostro impegno costante verso le nostre iniziative di gioco sostenibile”, ha affermato Wendy Montgomery, IGT SVP, Marketing, Comunicazione e Sostenibilità.”IGT è stato il primo fornitore del settore a ottenere l’accreditamento G4 per l’eccellenza del gioco e del gioco digitale responsabile, e il primo negli Stati Uniti ad essere accreditato per le scommesse sportive. IGT continuerà a sostenere se stessa e i suoi partner secondo i più alti standard di gioco responsabile mentre promuoviamo il gioco positivo per Tutto.”

“IGT ha dimostrato il suo impegno nel gioco responsabile e la leadership del settore anno dopo anno, e G4 è lieta di riconoscere nuovamente le operazioni Global Gaming e PlayDigital della società con l’accreditamento”, ha affermato Pieter Remmers, Presidente del Consiglio di amministrazione di G4. “Applaudiamo gli sforzi fondamentali di IGT nel gioco responsabile e apprezziamo tutto ciò che la Società fa per mantenere l’integrità del gioco a livello globale.”

G4 mira a ridurre al minimo l’impatto del gioco d’azzardo problematico promuovendo un programma di accreditamento e certificazione a livello mondiale. Per mantenere la certificazione G4, IGT è stata valutata in modo indipendente per confermare che l’azienda supera gli standard del settore nel fornire strumenti di protezione dei giocatori e informazioni sul gioco responsabile. Gli argomenti valutati durante l’audit di IGT da parte di G4 includevano il codice di condotta del gioco d’azzardo responsabile, gli standard aziendali, il codice di condotta operativo, la formazione, gli strumenti di protezione dei giocatori, il personale e il gioco d’azzardo responsabile, il personale e il gioco d’azzardo problematico e il quadro di protezione dei giocatori. IGT ha ricevuto per la prima volta l’accreditamento di gioco responsabile G4 per la sua attività di scommesse sportive nel 2022, per le soluzioni digitali nel 2019 e per le operazioni di gioco nel 2017.

PressGiochi