IGT rafforza la sua presenza a Panama

International Game Technology PLC ha annunciato oggi di aver rafforzato la sua presenza a Panama e aumentato le sue opportunità di crescita nella regione attraverso la formazione di una nuova entità locale e risorse regionali elevate.

“Creando una presenza formale IGT a Panama, siamo posizionati per aumentare la nostra presenza nella regione e consentire ai nostri clienti di raccogliere i numerosi vantaggi del vasto portafoglio di giochi e soluzioni di IGT”, ha dichiarato David Flinn, IGT SVP Sales, Canada, Central e Sud America. “Soluzioni nuove nella regione come il sistema Floor Manager basato su cloud consentono agli operatori di ottimizzare le prestazioni del floor e rispondere rapidamente alle esigenze dei giocatori e alle preferenze sui contenuti”.

IGT ha una tabella di marcia del prodotto convincente e in sintonia con il mercato per Panama che sarà presentata attraverso una serie di eventi speciali. Tra i giochi più attesi per la regione ci sono: Egyptian Link™ e Prosperity Link™ sui cabinet PeakDual™27 e PeakSlant49™ dell’azienda; e il pacchetto multi-gioco USwitch™ Black Edition sul versatile cabinet PeakSlant32™.

A seguito dell’espansione della posizione dell’azienda a Panama, IGT ha recentemente completato la prima installazione della pluripremiata soluzione di sistema Floor Manager basata su cloud. Parte del sistema di gestione del casinò ADVANTAGE™ di IGT, Floor Manager darà agli operatori l’accesso immediato a dozzine di giochi di slot IGT scaricabili, inclusi titoli accattivanti come Lunar Disc™, Wu Dragon™ e Power Coins Leprechaun™. Floor Manager fornisce anche strumenti di ottimizzazione e analisi delle prestazioni di gioco in tempo reale.

“IGT si impegna a costruire la nostra roadmap a Panama con il nostro portafoglio diversificato di soluzioni ad alte prestazioni su misura per la regione”, ha affermato Jessica Luna, Senior Director of Strategic Accounts, LatAm di IGT. “Supportata dall’esperienza di un team dedicato e da progetti leader del settore, IGT assicurerà nuove partnership con operatori in tutto il Paese e fornirà giochi, cabinet e soluzioni pluripremiati che differenzieranno i loro piani di gioco”.

PressGiochi