IGT rafforza l’impegno sull’ambiente per ridurre le emissioni di gas serra

L’azienda compie formalmente il primo passo per mirare alla riduzione delle emissioni di gas serra

International Game Technology PLC ha annunciato oggi di aver aderito all’iniziativa Science Based Targets (SBTi), che guida l’azione per il clima tra le aziende di tutto il mondo. Attraverso questo impegno, IGT si impegna ufficialmente a fissare obiettivi per ridurre le emissioni di gas serra (GHG), contribuendo a basse emissioni di carbonio e promuovendo l’impatto ambientale, sociale e di governance (ESG) dell’azienda.

“IGT sta portando avanti la sua leadership di sostenibilità nel settore dei giochi unendosi a più di 2.000 aziende in tutto il mondo impegnate nell’SBTi nella riduzione delle loro emissioni, generando valore positivo per il nostro pianeta e il nostro futuro continuando a far crescere il loro business”, ha affermato Wendy Montgomery, SVP di IGT Marketing, Comunicazione e Sostenibilità. “Prendere un impegno formale a fissare obiettivi basati sulla scienza fa avanzare il programma di sostenibilità stabilito da IGT e sottolinea la nostra attenzione alle attività ESG”.

In linea con l’obiettivo più ambizioso dell’Accordo di Parigi del 2015, IGT svilupperà obiettivi di emissioni di gas serra sia a breve che a lungo termine per contribuire a limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius rispetto alla temperatura media preindustriale. IGT si concentrerà sugli obiettivi associati ai nuovi SBTi Net-Zero Criteria e riferirà i propri progressi ogni anno nel Bilancio di Sostenibilità annuale della Società. L’SBTi è una partnership tra CDP, World Resources Institute, World Wide Fund for Nature e United Nations Global Compact (UNGC). IGT è membro dell’UNGC dal 2017 e ha rafforzato le sue relazioni con le Nazioni Unite adottando nove dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e allineandoli alla sua strategia di sostenibilità.

PressGiochi