IGT rafforza la leadership dei terminali per la Atlantic Lottery Corporation

International Game Technology PLC ha annunciato oggi che la sua controllata, IGT Canada Solutions ULC, ha firmato un contratto con Atlantic Lottery Corporation (“ALC”) per la fornitura di 1.375 terminali per videolottery (VLT) CrystalDual® 27 per il resto dell’anno. Come parte dell’accordo, IGT lancerà i VLT con temi ad alte prestazioni tra cui The Wild Life™, Big City 5’s™, The Big Easy™ e Royal Spins Deluxe™. Inoltre, IGT distribuirà il contenuto VLT di The Price Is Right nel 2023. Ispirato al programma televisivo di giochi diurno più apprezzato del Nord America, The Price is Right è tra i marchi più riconoscibili nella libreria di giochi di IGT.

“IGT ha fornito contenuti accattivanti che hanno dimostrato di intrattenere i giocatori VLT in tutto il Canada atlantico per oltre 30 anni”, ha affermato Patrick Daigle, Presidente e CEO di ALC. “L’espansione del numero di nuovi VLT nelle sedi di gioco di ALC con temi IGT popolari ci consente di mantenere la nostra promessa di fornire ai nostri giocatori le esperienze di gioco più avvincenti”.

“La versatilità di CrystalDual 27 VLT di IGT consente ad ALC di continuare a modernizzare la sua offerta di gioco e offre ai giocatori i migliori contenuti in sintonia con il mercato”, ha affermato David Flinn, SVP di IGT, Canada, Sud e Centro America. “Queste 1.375 unità CrystalDual 27, oltre alle oltre 350 già presenti nel mercato ALC, rafforzano il nostro impegno per la crescita della lotteria ed elevano i giochi all’interno della regione con hardware di grande successo”.

Il CrystalDual 27 VLT è dotato di due display ad alta definizione che offrono una grafica ottimale per i giocatori. Il terminale ha un pacchetto audio di prima classe, un design ergonomico e una porta di ricarica per dispositivi mobili per offrire esperienze di gioco eccezionali.

