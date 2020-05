IGT pubblica l’Annual Report and Accounts sui ricavi 2019

Nella giornata di oggi IGT ha pubblicato il suo 2019 Annual Report and Accounts relativo al periodo che va dal gennaio al dicembre 2019.

Una parte sostanziale dei ricavi della Società, pari a circa il 32,0% dei ricavi totali consolidati per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, deriva da licenze concesse alla Società dall’Agenzia delle Dogane e Dei Monopoli. Il rapporto evidenzia come una parte sostanziale dei ricavi della Società deriva dalle licenze in esclusiva di Lotto e Gratta e vinci in Italia (pari rispettivamente a circa il 10,0% e il 6,0%, dei ricavi totali consolidati per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 ).

La Società prevede che una parte significativa dei suoi ricavi e profitti continuerà a dipendere dalle licenze concesse alla Società da ADM. Qualsiasi riduzione sostanziale delle entrate della Società derivante da tali licenze, anche a seguito di un annullamento, o di una risoluzione anticipato di tali licenze potrebbe avere un effetto negativo rilevante sui risultati della Società in termini di operazioni, affari, condizioni finanziarie o prospettive.

IGT conta al 31 dicembre 2019 circa 12.000 dipendenti.

Il Gruppo fornisce una serie unica di soluzioni per lotterie a oltre 100 clienti in tutto il mondo, tra cui 37 delle 46 lotterie statunitensi. I clienti della lotteria spesso designano le proprie entrate per scopi particolari, come istruzione, sviluppo economico, conservazione, trasporti, programmi per anziani e veterani, assistenza sanitaria, impianti sportivi, progetti di costruzione di capitali, attività culturali, sgravi fiscali e altri.

Molti governi sono diventati sempre più dipendenti dalle loro lotterie poiché i ricavi delle vendite dei biglietti della lotteria sono spesso una fonte significativa di finanziamento per questi programmi.

IGT opera in Italia attraverso Lottomatica nei settori della lotteria, dei giochi e delle scommesse ed è soggetta al controllo regolamentare dell’Agenzia delle Dogane e Dei Monopoli. Al 31 dicembre 2019, la Società possedeva le licenze per l’attivazione e il funzionamento della rete per il gioco del Lotto, il funzionamento di lotterie istantanee e tradizionali, la rete per la gestione telematica di AWP e VLT, la raccolta terrestre di scommesse attraverso punti di vendita fisici e canali digitali e la raccolta di giochi digitali gestita attraverso canali digitali, tra cui scommesse sportive digitali, giochi di abilità , giochi da casinò e bingo digitale.

Nel 2019 pur essendo aumentato le giocate, IGT ha registrato in Italia una diminuzione dei ricavi $ 16,3 milioni rispetto al 2018 per il Lotto e per $ 16,8 milioni per i Gratta e vinci.

I ricavi derivanti dagli apparecchi da gioco sono diminuiti di $ 100,0 milioni. Il comparto VLT ha registrato una perdita di 68 mln a causa dell’aumento del PREU, mentre il comparto Awp ha segnato una perdita di $ 32,0 milioni a causa della riduzione dell’11,6% del numero medio di AWP.

