Newsletter

13 Gennaio 2026 - 18:14

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

IGT protagonista a ICE Barcelona 2026: soluzioni globali per gaming, digitale e FinTech

IGT sarà tra i principali protagonisti di ICE Barcelona 2026, in programma dal 19 al 21 gennaio, dove presenterà l’intero portafoglio di soluzioni per il gaming, il digitale e le

13 Gennaio 2026

Share the post "IGT protagonista a ICE Barcelona 2026: soluzioni globali per gaming, digitale e FinTech"

Stampa pagina

IGT sarà tra i principali protagonisti di ICE Barcelona 2026, in programma dal 19 al 21 gennaio, dove presenterà l’intero portafoglio di soluzioni per il gaming, il digitale e le tecnologie finanziarie sotto il claim “TOGETHER – Built to Win”. Presso lo stand 3V70, il gruppo esporrà oltre 100 EGM, a testimonianza della forza dell’ecosistema IGT e della sua capacità di generare innovazione e valore per i clienti a livello globale.

«Presentare l’ampio portafoglio di prodotti e soluzioni ad alte prestazioni di IGT a ICE Barcelona 2026 rappresenta il nostro impegno nel plasmare il futuro del gaming, del digitale e del FinTech per la nostra solida base di clienti internazionali», ha dichiarato Hector Fernandez, Incoming CEO di IGT. «La nostra visione di crescita e innovazione si riflette nel debutto internazionale dei cabinet RISE pluripremiati, nell’espansione globale di alcuni dei contenuti più performanti e in soluzioni pensate per coinvolgere ed entusiasmare i giocatori, sia nei casinò fisici che online».

Gaming: debutto internazionale dei cabinet RISE e nuove soluzioni di contenuto

Tra i punti di forza della divisione Gaming, spicca il debutto internazionale dei cabinet RISE55™ e RISE32™, sui quali IGT presenterà una selezione di giochi premium e core già testati in termini di performance. Sul RISE55 saranno protagonisti titoli come Magic Treasures™ Gold, Money Gong™, Treasure Blast™ e Rising Rockets™, mentre sul cabinet dual-screen RISE32 debutteranno giochi come Mummy Link™, Magic Treasures Lock & Respin e Stink Link™.

IGT introdurrà inoltre nuove game bundle dedicate al mercato spagnolo dei Salones, tra cui 4 Fortunes Link™, set di quattro giochi sviluppato appositamente per il settore, e una versione amusement with prize di Tiger and Dragon™, che combina i titoli Multiplier e Cash on Reels sullo stesso EGM.

Per l’Europa dell’Est, il gruppo presenterà nuove configurazioni multi-gioco come Top Link™ sui cabinet RISE32 e RISE55, con jackpot collegabili tra versioni diverse, e il pacchetto Mystery of the Lamp™, che riunisce tutti e quattro i giochi della serie su un’unica macchina.

Ampio spazio anche all’evoluzione del sistema di gestione casinò con IGT ADVANTAGE™ X, disponibile sia on-premise che in cloud, e alle soluzioni cashless avanzate, in grado di consentire il finanziamento diretto degli EGM da fonti multiple.

Digital: omnicanalità, nuovi titoli online e engagement avanzato

Sul fronte Digital, IGT PlayDigital™ porterà a Barcellona un portafoglio omnicanale ampliato, con titoli molto attesi come Money Gong, Prosperity Link™, Tiger and Dragon ed Eternal Link™, quest’ultimo al debutto fieristico internazionale con lancio simultaneo land-based e online.

Accanto ai contenuti omnicanale, saranno presentati nuovi “online original” sviluppati esclusivamente per il digitale e il mobile, tra cui Mega Tusk™, Crazy Wizard Warlock Wilds™, Cash Eruption The Western™ e Crowning Wins™.

In evidenza anche l’IGT PlayDigital Engagement Platform, premiata come Digital Product of the Year ai Global Gaming Awards 2024 e 2025, che offre strumenti avanzati di marketing e promozione – come prize drop, leaderboard e jackpot promozionali – per incrementare il coinvolgimento dei giocatori e massimizzare il ROI.

FinTech: pagamenti, compliance e soluzioni end-to-end

La divisione FinTech, con il brand Everi, presenterà un ecosistema completo di soluzioni FinTech, RegTech, MarTech e loyalty, pensate per integrarsi con i sistemi IGT e offrire agli operatori un portafoglio end-to-end senza precedenti. Tra le novità, l’evoluzione del Digital Neighborhood, con nuove opzioni di self-service payment, moduli loyalty avanzati, tecnologie di marketing potenziate e strumenti di compliance evoluti.

Particolare attenzione sarà dedicata alle soluzioni di pagamento friction-free, progettate per semplificare l’accesso ai fondi da parte dei giocatori e migliorare il monitoraggio delle attività. In mostra anche la linea ecash di terminali per la riscossione delle vincite e gli strumenti per una gestione del contante più efficiente.

Con una proposta trasversale che unisce gaming, digitale e FinTech, IGT si conferma a ICE Barcelona 2026 come uno dei principali player globali nell’innovazione dell’industria del gioco.

Pressgiochi

Leggi anche

Il settore del gioco di Macao registra meno segnalazioni di operazioni sospette nel 2025

Taglio del nastro all’ExCeL London: EAG Expo 2026 tra esposizione e sessioni tematiche

Giochi e fisco, la Cassazione fa chiarezza su IVA, accertamenti bancari e deducibilità dei costi

Miliukov (Corytech): “Per Corytech, iGB Affiliate offre l’ambiente ideale per mostrare come la fintech possa semplificare la complessità.”

Kambi, report 2025 sui trend delle scommesse sportive: Bet Builder, Player Props e Trading basato sull’IA

StarCasinò arricchisce la sua offerta: arrivano in esclusiva i titoli di Swintt ed Elysium Studios

Luca Grisci entra nel Consiglio di Amministrazione di HBG Online Gaming

Serie A di nuovo in campo per il recupero della 16esima giornata

IGT protagonista a ICE Barcelona 2026: soluzioni globali per gaming, digitale e FinTech

SuperEnalotto, realizzata online su Sisal.it una vincita da oltre 28mila euro

Danimarca, in Ce nuovo progetto di legge su pubblicità al gioco e poteri di vigilanza del Spillemyndigheden

Taranto: sequestrati 10 apparecchi da gioco illegali in un centro ricreativo, sanzioni per 90mila euro

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy