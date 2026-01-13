IGT protagonista a ICE Barcelona 2026: soluzioni globali per gaming, digitale e FinTech

IGT sarà tra i principali protagonisti di ICE Barcelona 2026, in programma dal 19 al 21 gennaio, dove presenterà l’intero portafoglio di soluzioni per il gaming, il digitale e le

IGT sarà tra i principali protagonisti di ICE Barcelona 2026, in programma dal 19 al 21 gennaio, dove presenterà l’intero portafoglio di soluzioni per il gaming, il digitale e le tecnologie finanziarie sotto il claim “TOGETHER – Built to Win”. Presso lo stand 3V70, il gruppo esporrà oltre 100 EGM, a testimonianza della forza dell’ecosistema IGT e della sua capacità di generare innovazione e valore per i clienti a livello globale.

«Presentare l’ampio portafoglio di prodotti e soluzioni ad alte prestazioni di IGT a ICE Barcelona 2026 rappresenta il nostro impegno nel plasmare il futuro del gaming, del digitale e del FinTech per la nostra solida base di clienti internazionali», ha dichiarato Hector Fernandez, Incoming CEO di IGT. «La nostra visione di crescita e innovazione si riflette nel debutto internazionale dei cabinet RISE pluripremiati, nell’espansione globale di alcuni dei contenuti più performanti e in soluzioni pensate per coinvolgere ed entusiasmare i giocatori, sia nei casinò fisici che online».

Gaming: debutto internazionale dei cabinet RISE e nuove soluzioni di contenuto

Tra i punti di forza della divisione Gaming, spicca il debutto internazionale dei cabinet RISE55™ e RISE32™, sui quali IGT presenterà una selezione di giochi premium e core già testati in termini di performance. Sul RISE55 saranno protagonisti titoli come Magic Treasures™ Gold, Money Gong™, Treasure Blast™ e Rising Rockets™, mentre sul cabinet dual-screen RISE32 debutteranno giochi come Mummy Link™, Magic Treasures Lock & Respin e Stink Link™.

IGT introdurrà inoltre nuove game bundle dedicate al mercato spagnolo dei Salones, tra cui 4 Fortunes Link™, set di quattro giochi sviluppato appositamente per il settore, e una versione amusement with prize di Tiger and Dragon™, che combina i titoli Multiplier e Cash on Reels sullo stesso EGM.

Per l’Europa dell’Est, il gruppo presenterà nuove configurazioni multi-gioco come Top Link™ sui cabinet RISE32 e RISE55, con jackpot collegabili tra versioni diverse, e il pacchetto Mystery of the Lamp™, che riunisce tutti e quattro i giochi della serie su un’unica macchina.

Ampio spazio anche all’evoluzione del sistema di gestione casinò con IGT ADVANTAGE™ X, disponibile sia on-premise che in cloud, e alle soluzioni cashless avanzate, in grado di consentire il finanziamento diretto degli EGM da fonti multiple.

Digital: omnicanalità, nuovi titoli online e engagement avanzato

Sul fronte Digital, IGT PlayDigital™ porterà a Barcellona un portafoglio omnicanale ampliato, con titoli molto attesi come Money Gong, Prosperity Link™, Tiger and Dragon ed Eternal Link™, quest’ultimo al debutto fieristico internazionale con lancio simultaneo land-based e online.

Accanto ai contenuti omnicanale, saranno presentati nuovi “online original” sviluppati esclusivamente per il digitale e il mobile, tra cui Mega Tusk™, Crazy Wizard Warlock Wilds™, Cash Eruption The Western™ e Crowning Wins™.

In evidenza anche l’IGT PlayDigital Engagement Platform, premiata come Digital Product of the Year ai Global Gaming Awards 2024 e 2025, che offre strumenti avanzati di marketing e promozione – come prize drop, leaderboard e jackpot promozionali – per incrementare il coinvolgimento dei giocatori e massimizzare il ROI.

FinTech: pagamenti, compliance e soluzioni end-to-end

La divisione FinTech, con il brand Everi, presenterà un ecosistema completo di soluzioni FinTech, RegTech, MarTech e loyalty, pensate per integrarsi con i sistemi IGT e offrire agli operatori un portafoglio end-to-end senza precedenti. Tra le novità, l’evoluzione del Digital Neighborhood, con nuove opzioni di self-service payment, moduli loyalty avanzati, tecnologie di marketing potenziate e strumenti di compliance evoluti.

Particolare attenzione sarà dedicata alle soluzioni di pagamento friction-free, progettate per semplificare l’accesso ai fondi da parte dei giocatori e migliorare il monitoraggio delle attività. In mostra anche la linea ecash di terminali per la riscossione delle vincite e gli strumenti per una gestione del contante più efficiente.

Con una proposta trasversale che unisce gaming, digitale e FinTech, IGT si conferma a ICE Barcelona 2026 come uno dei principali player globali nell’innovazione dell’industria del gioco.

