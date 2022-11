IGT promuoverà la tecnologia del sistema centrale VLT per Loto-Québec

International Game Technology PLC ha annunciato oggi che la sua consociata, IGT Canada Solutions ULC, ha firmato un’estensione del contratto di cinque anni con Loto-Québec per fornire una versione migliorata

International Game Technology PLC ha annunciato oggi che la sua consociata, IGT Canada Solutions ULC, ha firmato un’estensione del contratto di cinque anni con Loto-Québec per fornire una versione migliorata del suo software di sistema centrale di videolotteria INTELLIGEN™ e dei relativi componenti. L’estensione durerà fino a settembre 2027.

“Il sistema INTELLIGEN di IGT offrirà strumenti e funzionalità progressivi di Loto-Québec che li aiuteranno a posizionarsi per il successo futuro”, ha affermato Nick Khin, Chief Operating Officer, Gaming di IGT. “Loto-Québec riceverà gli aggiornamenti più avanzati che INTELLIGEN ha da offrire, consentendo loro di accedere a una rapida visione dello stato dell’intera rete VLT”.

Secondo i termini dell’estensione, IGT aggiornerà il sistema centrale della videolotteria di Loto-Québec all’ultima versione di INTELLIGEN, che include una migliore diagnostica di rete e analisi dei dati. IGT fornirà inoltre supporto operativo al sistema INTELLIGEN dal proprio Centro operativo europeo.

I sistemi INTELLIGEN di IGT sono distribuiti in tutto il mondo collegando un’ampia gamma di VLT in una varietà di ambienti di gioco. Il software si basa su oltre 25 anni di esperienza nel sistema centrale e offre capacità di comando e controllo stabili e sicure. Supporta il protocollo standard Game to System® (G2S) della Gaming Standards Association, che consente un’interfaccia utente del giocatore migliorata, funzionalità di gioco responsabile migliorate, entusiasmanti jackpot misteriosi multi-livello (Vault Breaker®), funzionalità cashless e aggiuntive incentrate sul giocatore.

Oltre al sistema centrale INTELLIGEN, IGT fornisce anche a Loto-Québec VLT e giochi leader di mercato, cabinet e giochi per casinò commerciali, nonché giochi IGT PlayDigital. Loto-Québec è cliente IGT dal 1978.

PressGiochi