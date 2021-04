IGT. 11 maggio presentazione del Bilancio 2020

International Game Technology PLC ha annunciato per l’11 maggio la prossima Assemblea Generale Annuale 2021 e la presentazione del Rapporto Annuale e Bilancio 2020 relativo al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2020.

Alla luce delle restrizioni governative relative al COVID-19 e delle misure relative alle riunioni sociali attualmente in atto e alle preoccupazioni prioritarie in materia di salute e sicurezza, il Consiglio di amministrazione ha deciso di tenere l’AGM di quest’anno attraverso una riunione chiusa con solo il quorum minimo di due soci presenti, oltre al consueto staff di supporto.

L’AGM sarà limitato alle sole attività formali e le risoluzioni saranno messe ai voti in un sondaggio. Tutti gli azionisti sono incoraggiati a votare presentando una delega prima dell’AGM e a nominare il presidente dell’assemblea come delegato per garantire il conteggio del voto.

