IGT presenta OMNIA™, la prima soluzione omnichannel del settore delle lotterie

International Game Technology PLC ha annunciato che presenterà il suo impressionante portfolio di soluzioni che guidano la crescita al World Lottery Summit (“WLS”) 2022, dal 16 al 20 ottobre, a Vancouver, nella British Colombia. Allo stand 543, IGT mostrerà il suo approccio Future Forward, Results Driven con una suite completa di strumenti digitali, nuovi entusiasmanti giochi e soluzioni innovative che promuovono le vendite della lotteria e coinvolgono la prossima generazione di giocatori.

“IGT ha dimostrato una crescita straordinaria nelle nostre operazioni di lotteria negli ultimi anni. Abbiamo fatto investimenti significativi in ​​ricerca e sviluppo, in particolare nei nostri sistemi hardware e software, nella stampa e nel nostro segmento iLottery, e siamo entusiasti di condividere queste soluzioni con i nostri grandi clienti di WLS”, ha affermato Vince Sadusky, CEO di IGT. “Il settore delle lotterie si è evoluto enormemente dalla nostra ultima fiera di persona nel 2019. Le nostre nuove entusiasmanti soluzioni che rappresentano la modernizzazione della lotteria saranno in mostra a WLS, insieme a con alcuni dei prodotti con licenza più popolari del settore. Queste soluzioni sono supportate dai migliori talenti del settore mentre continuiamo a promuovere la nostra leadership nel settore”.

“Il WLS sarà un evento celebrativo in quanto segna la prima opportunità di IGT di partecipare a una fiera della lotteria di persona in tre anni e prevediamo molta eccitazione nel nostro stand mentre ci riuniamo di nuovo con i nostri clienti globali”, ha affermato Fabio Cairoli, CEO di IGT Global Lottery “In qualità di capitano della categoria, IGT sfrutta i nostri decenni di esperienza e prodotti senza rivali per aiutare i nostri clienti a offrire il futuro della lotteria. Una delle innovazioni che siamo più entusiasti di presentare a WLS è OMNIA, la prima soluzione veramente omnichannel del settore”.

Al suo debutto mondiale, OMNIA™ di IGT è una soluzione completa e modulare che offre alle lotterie i mezzi per digitalizzare l’esperienza di vendita al dettaglio, indipendentemente dal fatto che una lotteria venda giochi iLottery o meno. OMNIA è l’integrazione del sistema centrale della lotteria al dettaglio di IGT e della soluzione iLottery di IGT. Unisce i due per offrire agli operatori della lotteria le funzionalità di cui hanno bisogno per gestire la loro attività ora e in futuro.

I partecipanti WLS che esplorano lo stand di IGT possono sperimentare soluzioni avanzate che comprendono una varietà di profili di clienti:

– Lotteria al dettaglio: dai terminali self-service ai terminali gestiti da commessi e quelli che collegano i due come il Retailer Vue™, IGT presenterà il suo hardware per punti vendita ad alte prestazioni progettato per coinvolgere i giocatori della lotteria in qualsiasi ambiente di vendita al dettaglio. Inoltre, lo stand metterà in evidenza il sistema flessibile di base di IGT e la sua suite di strumenti di back office basata sui dati.

– iLottery: la pluripremiata offerta iLottery di IGT, che alimenta oltre 20 operazioni globali di lotterie digitali, include prodotti flessibili e un coinvolgente portfolio di eInstant supportati da servizi di esperti iLottery dedicati. Gli avvincenti contenuti iLottery di IGT, inclusi omnichannel e marchi in licenza, saranno disponibili per i visitatori per giocare su un touchscreen gigante. IGT includerà anche la sua piattaforma iLottery end-to-end, potenti strumenti di analisi e un portale per i giocatori di facile utilizzo.

– Servizi di biglietti istantanei: le interessanti innovazioni in mostra per i biglietti istantanei includeranno Infinity Instants™, che offre un numero infinito di possibilità per la progettazione di biglietti gratta e vinci, e la tecnologia GLEAM™ che aggiunge brillanti inchiostri olografici, foil o metallici per attirare l’attenzione nel punto vendita. Verranno inoltre evidenziati il ​​programma IGT’s Winner’s Choice™ chiavi in ​​mano, il programma promozionale per la seconda possibilità e i marchi in licenza preferiti dai giocatori.

Inoltre, i visitatori dello stand di IGT possono saperne di più sui contenuti e sugli armadi della videolotteria, insieme alla sua collaudata piattaforma IGT PlaySports per le lotterie nordamericane che offrono scommesse sportive.

I dirigenti di IGT parteciperanno anche a diverse tavole rotonde WLS 2022, tra cui:

– Vince Sadusky, CEO di IGT, pronuncerà commenti nell’ambito della presentazione di Platinum Contributor di IGT il 17 ottobre.

– Fabio Cairoli, CEO di IGT Global Lottery, parteciperà alla sessione del CEO Platinum Contributor il 18 ottobre per discutere gli argomenti più salienti del settore insieme ai leader di altri fornitori di lotterie.

PressGiochi