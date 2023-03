IGT presenta nuovi giochi di Classe II all’Indian Gaming Tradeshow & Convention

IGT presenta nuovi giochi di classe II e innovazioni di nuova generazione alla fiera e convention di gioco indiana del 2023 L’azienda dimostra l’impegno per la crescita dei giochi tribali attraverso versioni di Classe II del pluripremiato gioco Prosperity Link, cabinet DiamondRS, slot Wheel of Fortune e altro ancora…

International Game Technology PLC ha annunciato oggi che presenterà il suo vasto portfolio di nuovi avvincenti giochi, cabinet, sistemi e soluzioni di scommesse sportive per i clienti di giochi tribali all’Indian Gaming Tradeshow & Convention (“IGA”) del 2023 dal 27 al 30 marzo a San Diego, Calif.

Sotto il tema “We’ve Got Game”, la Società rafforzerà il suo impegno nei confronti del gioco tribale attraverso le sue soluzioni testate per le prestazioni che aiutano gli operatori a modernizzare i loro piani di gioco, elevare i loro programmi di fidelizzazione e massimizzare le opportunità di crescita. Inoltre, IGT ospiterà il quinto torneo annuale di slot Spirit of Sovereignty il primo giorno della fiera. I partecipanti al torneo avranno la possibilità di giocare alla slot machine Cleopatra TournXtreme® di IGT sul cabinato PeakSlant49™, e i proventi andranno a sostenere borse di studio tribali e programmazione per i giovani nativi.

“IGA offre a IGT un’opportunità unica per incontrare i nostri stimati clienti di giochi tribali e dimostrare prodotti e soluzioni che hanno vinto stimati premi del settore e guadagnato le migliori classifiche nei rapporti sulle prestazioni”, ha affermato Renato Ascoli, CEO di IGT Global Gaming. “Tra i tanti punti salienti della fiera di quest’anno, sveleremo le versioni di Classe II dei celebri giochi Prosperity Link e Wheel of Fortune e continueremo il nostro slancio positivo nei rulli meccanici con il cabinet DiamondRS”.

