IGT presenta la sua nuova Responsible Gaming Policy

International Game Technology PLC ha annunciato oggi di aver rilasciato la sua nuova Responsible Gaming Policy. La politica è stata creata per informare ed educare in modo trasparente tutte le

International Game Technology PLC ha annunciato oggi di aver rilasciato la sua nuova Responsible Gaming Policy. La politica è stata creata per informare ed educare in modo trasparente tutte le parti interessate sui programmi e le soluzioni mondiali di IGT progettati per promuovere il fair play e rispettare i requisiti e le normative sul gioco responsabile in tutte le giurisdizioni in cui opera la Società.

“Il gioco responsabile è una pietra angolare di tutto ciò che facciamo in IGT e un aspetto della nostra attività in cui dimostriamo la leadership tra i fornitori di giochi e lotterie, ha affermato Wendy Montgomery, SVP di IGT, Global Brand, Marketing and Communications. Nella pubblicazione della Politica sul gioco responsabile di IGT, dimostriamo un’importante trasparenza sui principi dei nostri impegni e sullo standard esemplare a cui teniamo i nostri dipendenti, prodotti e partner”.

IGT conta su un forte modello di governance, innovazione e collaborazione con partner interni ed esterni come fattori di successo per le sue iniziative di gioco responsabile. I gruppi di lavoro incentrati sull’argomento creati attraverso questa nuova politica sono stati sviluppati per esplorare le tendenze emergenti e le migliori pratiche relative al gioco responsabile. IGT rimane impegnata nel gioco responsabile bilanciando la crescita con la responsabilità sociale.

L’approccio di IGT al gioco responsabile include tre obiettivi primari e otto impegni di supporto. Il gruppo possiede la certificazione degli standard di gioco responsabile per i membri associati della World Lottery Association for Lottery e la certificazione degli standard di gioco responsabile del Global Gambling Guidance Group per i giochi e le operazioni digitali.

PressGiochi