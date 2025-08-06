IGT presenta innovazioni nei sistemi di gioco all’Australasian Gaming Expo 2025

In occasione dell’Australasian Gaming Expo 2025 (AGE 2025), in programma dal 12 al 14 agosto presso l’ICC di Sydney, IGT svelerà una gamma di oltre 110 giochi focalizzati sul mercato regionale, innovazioni di ultima generazione per il sistema di gestione IGT ADVANTAGE CLUB® e soluzioni FinTech targate Everi.

Con un portafoglio che include oltre 50 titoli originali tra giochi linkati e stand-alone, IGT conferma la propria missione: offrire esperienze di gioco coinvolgenti e creare nuove opportunità di valore per le sale da gioco in Australia e Nuova Zelanda.

“AGE 2025 rappresenta per IGT un momento chiave per dimostrare il nostro impegno nel fornire un’offerta completa e integrata, pensata per soddisfare le esigenze dei nostri clienti nella regione ANZ,” ha dichiarato Dallas Orchard, SVP e COO di IGT per l’area Asia-Pacifico. “Presenteremo una vasta gamma di giochi progressivi e stand-alone, tra cui i nuovi titoli Hot Stuff Link e Bandit Link & Loot, oltre agli ultimi sviluppi del sistema ADVANTAGE CLUB, incluso l’aggiornamento del Service Window.”

“Il portfolio che presenteremo a AGE 2025 è il più dinamico degli ultimi anni,” ha aggiunto Matt Wright, Product Director APAC di IGT. “Oltre a dieci nuove famiglie di gioco, introdurremo la nostra nuova strategia jackpot per il mercato ANZ e un rinnovato look grafico. La nostra attenzione si è concentrata sull’esperienza del giocatore, con meccaniche di tendenza e grafiche potenziate.”

Everi FinTech: il futuro dei pagamenti integrati

Anche Everi, brand di IGT, sarà presente con un’area dedicata per presentare la propria suite integrata di soluzioni FinTech: accesso al contante, portafogli digitali, conformità AML, programmi fedeltà e soluzioni di pagamento. Tutte le componenti sono progettate per funzionare in sinergia e ottimizzare la gestione di casinò e sale da gioco moderne.

Le soluzioni FinTech di Everi si integrano perfettamente con i sistemi IGT, creando una piattaforma unificata e modulare che migliora la visibilità, la configurabilità e l’efficienza delle operazioni — sia fisiche che digitali. Grazie a strumenti come limiti di spesa, messaggi discreti e alert personalizzati, Everi promuove il gioco responsabile senza compromettere l’esperienza dell’utente.

Con questa proposta congiunta, IGT ed Everi stanno ridefinendo l’interazione tra pagamenti, fidelizzazione e conformità, supportando gli operatori nell’adozione di un nuovo standard di gioco connesso e integrato.

PressGiochi