IGT presenta il Rapporto di Sostenibilità. Sala (Ceo): “La forza del nostro marchio crea valore per gli stakeholder in tutto il mondo”

International Game Technology ha presentato il suo 13° Rapporto annuale sulla sostenibilità, che dimostra l’impegno della società a creare valore a livello globale, aumentare la sua cittadinanza aziendale socialmente responsabile e rendicontare le sue attività in modo trasparente.

“Il Bilancio di Sostenibilità 2019 di IGT celebra i progressi significativi che continuiamo a compiere con le nostre iniziative di responsabilità sociale d’impresa e il supporto continuo di pratiche responsabili e sostenibili che hanno un impatto positivo sui nostri clienti e sulle comunità che serviamo “, ha affermato Marco Sala, CEO di IGT.” L’impegno di IGT per il benessere dei nostri dipendenti, elevati standard di integrità e condotta etica, diversità e inclusione e sviluppo professionale si basano sulla forza del nostro marchio e creano valore per i nostri stakeholder in tutto il mondo”.

La strategia di responsabilità sociale d’impresa di IGT è incentrata su quattro pilastri chiave: valorizzare le persone, promuovere la responsabilità, sostenere le comunità e promuovere operazioni sostenibili. Il Bilancio di Sostenibilità 2019 mostra gli impegni e i risultati raggiunti da IGT nella generazione di valore per una serie di gruppi di stakeholder, inclusi dipendenti, clienti, comunità e fornitori.

Scarica il Rapporto: https://www.igt.com/explore-igt/about-igt/global-responsibility/sustainability-report

IGT arricchisce lo sviluppo dei dipendenti attraverso percorsi di carriera e tutoraggio.

Nel 2019, l’Office of Diversity and Inclusion di IGT ha ampliato i suoi gruppi di diversità e inclusione (DIGs), aggiungendo SuperAbilities a IGT, che autorizza e promuove i diritti delle persone con disabilità; Veterani militari presso IGT e un gruppo per i dipendenti dai 50 anni in su. Questi sono stati aggiunti al gruppo già esistente Pride with IGT LGBTQ + e al gruppo WIN with IGT Women’s Inclusion Network.

Responsabilità avanzata: IGT si impegna a proteggere i giocatori e l’integrità del prodotto. Attraverso il suo programma completo di gioco responsabile, IGT promuove un gioco d’azzardo più sicuro e previene il gioco tra i minorenni.

Nel 2019, la Società ha aderito al Global Lottery Monitoring System, nonché all’Associazione di monitoraggio dell’integrità delle scommesse sportive, per supportare il gioco responsabile nel verticale delle scommesse affrontando le preoccupazioni relative al match fixing e al monitoraggio continuo.

Supportare le nostre comunità: IGT supporta le comunità in cui opera e in cui vivono i suoi dipendenti attraverso programmi aziendali in linea con i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG). Il programma Community Ambassador di IGT si concentra sull’impegno della comunità a livello locale, allineandosi agli sforzi di donazione globale. I programmi di donazioni guidati dai dipendenti completano i programmi aziendali supportando le cause locali importanti per i singoli dipendenti.

L’iniziativa di punta della comunità di IGT, After School Advantage, ha fornito alle agenzie comunitarie senza scopo di lucro e alle scuole pubbliche 300 centri di apprendimento digitale negli ultimi 20 anni per aiutare i bambini a rischio ad acquisire competenze critiche e competitive, supportando ulteriormente gli SDGs dell’azienda. IGT ha aggiornato il programma per supportare un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e l’occupazione futura con un’enfasi su scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica (STEAM).

Promuovere operazioni sostenibili: IGT garantisce che i suoi fornitori soddisfino elevati standard economici, etici e ambientali come delineato nel Codice di condotta dei fornitori della Società. Inoltre, IGT si impegna a migliorare continuamente i propri sistemi e processi di gestione ambientale per ridurre il proprio impatto ambientale.

Nel 2019, gli uffici e le strutture IGT in tutto il mondo hanno implementato iniziative rispettose dell’ambiente come l’applicazione di programmi di illuminazione per risparmiare 251.000 kWh presso l’ufficio di Las Vegas; installazione di una pressa di cartone ondulato ad alta potenza per creare 286 tonnellate di materiale riciclabile nel sito di Reno, Nev.; e ridotto le emissioni di CO2 di 64 tonnellate per Lottomatica in Italia eseguendo la risoluzione dei problemi a distanza per i terminali dei punti vendita.

