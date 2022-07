Igt presenta il rapporto di sostenibilità 2021 per l’Italia: crescono e si rinnovano le iniziative ambientali, sociali e di governance

IGT pubblica il Rapporto di Sostenibilità 2021 per l’Italia. Il Rapporto, che delinea la migliore performance ambientale, sociale e di governance (ESG) dell’Azienda degli ultimi anni, ne racconta l’impegno nella creazione di valore nei territori che ospitano il suo business e il concretizzarsi della sua strategia di sostenibilità.

In Italia, IGT gestisce le concessioni di tutte le lotterie italiane: una presenza consolidata nel mercato italiano grazie ai più alti standard di servizio, integrità e responsabilità.

A partire dagli ultimi mesi del 2021, il Gruppo IGT ha lavorato allo sviluppo del Piano di Sostenibilità “IGT: Inspiring Global Transformation” con l’obiettivo di identificare, all’interno della propria performance di sostenibilità, le aree di miglioramento. Il Piano, che sarà approvato dal Comitato di Sostenibilità Globale durante il 2022, è costituito da quattro ambizioni, declinate in diversi obiettivi strategici. Tali obiettivi, identificati a livello globale, sono stati poi calati nella realtà italiana, allo scopo di integrare ulteriormente la sostenibilità lungo tutta la catena del valore.

“Gli importanti risultati raggiunti sono il frutto dell’impegno e della dedizione che le persone di IGT hanno saputo dimostrare nonostante le imprevedibili discontinuità degli ultimi due anni”, ha dichiarato Fabio Cairoli, CEO di IGT Lottery (nella foto). “In questo nuovo scenario, abbiamo saputo cogliere delle opportunità inaspettate per continuare il nostro percorso di sostenibilità. Oggi possiamo dire di aver saputo raggiungere e mantenere un nuovo equilibrio, sul quale potremo contare per affrontare le sfide che ci attendono”.

Sono quattro le priorità su cui è basato l’impegno di IGT: la valorizzazione e protezione delle persone; la promozione della responsabilità; il supporto alla comunità; la sostenibilità lungo la catena del valore.

La valorizzazione e protezione delle persone:

IGT in Italia si impegna a mantenere un ambiente sicuro, inclusivo equo e gratificante, in cui tutti dipendenti si sentano apprezzati, rispettati e incentivati a contribuire al business aziendale nel pieno rispetto delle politiche globali sui diritti umani. Nell’ambito del proprio impegno verso la costruzione di una cultura e una consapevolezza rispetto ai temi della diversità e dell’inclusione, l’Azienda sostiene, tra gli altri, progetti che supportano la Gender Equality e il miglioramento della qualità della vita lavorativa delle persone diversamente abili, costruendo un ambiente professionale che garantisca piena partecipazione. Con l’obiettivo di garantire la salute e la sicurezza fisica e mentale di tutte le persone sul posto di lavoro, IGT promuove un adeguato equilibrio vita personale-professionale. Sin dall’inizio della pandemia, l’Azienda si è preoccupata di come far evolvere le modalità di lavoro, considerando la flessibilità una componente essenziale. Nel 2021, il progetto globale “Future Ways of Working” ha permesso di riorganizzare gli spazi destinati agli uffici, con un programma finalizzato a ottenere il massimo beneficio tra l’opportunità offerta dallo Smart Working e il progressivo ritorno al contatto fra colleghi.

La promozione della responsabilità:

Etica e integrità sono i presupposti sui quali impostiamo le nostre attività. Garantiamo la correttezza delle operazioni con procedure costantemente aggiornate. La tutela e il trattamento dei dati personali rappresentano una sfida della digitalizzazione. Governiamo in modo etico e responsabile il rapporto tra innovazione e protezione dei dati, applicando misure di prevenzione e protezione con la migliore tecnologia esistente.

Il programma di Gioco Responsabile di IGT in Italia continua ad avere un ruolo di primo piano nella strategia di sostenibilità dell’Azienda. Il 2021 ha rappresentato la conferma degli impegni assunti da IGT a livello internazionale, con il riconoscimento del programma di gioco responsabile a tutela dei giocatori, ottenuto da World Lottery Association (WLA), e con la re-certificazione triennale da parte di European Lotteries, che posiziona IGT Lottery tra le prime lotterie europee ad aggiudicarsi per la quinta volta consecutiva la certificazione di Gioco Responsabile.

Il supporto alla comunità:

IGT in Italia supporta le comunità in cui opera attraverso programmi che si allineano con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDG) delle Nazioni Unite. Tali programmi sono progettati e condotti in modo da promuovere lo sviluppo delle comunità e creare valore per il territorio.

Formazione dei giovani, inclusione sociale, innovazione tecnologica e valorizzazione del patrimonio storico-artistico rappresentano i cardini dell’impegno aziendale verso la comunità. Nel 2021, IGT in Italia ha proseguito il percorso di valutazione dell’impatto sociale generato da alcuni dei suoi progetti più importanti, tra i quali “High Tech High School (HTHS)” e “Seguiamo la Cometa”; la continuità dell’impegno consente all’Azienda di migliorare i risultati delle attività a supporto della crescita formativa dei ragazzi e delle comunità coinvolte.

La sostenibilità lungo la catena del valore:

Una relazione costante con la rete di vendita e con i clienti ci permette di concepire idee sempre innovative sui prodotti e di erogare servizi di assistenza innovativi e tempestivi attraverso diversi canali.

IGT in Italia garantisce che i propri fornitori soddisfino elevati standard economici, etici e ambientali come indicato nel Codice di condotta dei fornitori. L’Azienda ha individuato nel contrasto al cambiamento climatico uno dei pilastri chiave della propria visione di crescita, dedicandosi alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente in un processo di continuo miglioramento della propria performance ambientale ed energetica, mettendo a disposizione adeguate risorse per perseguire una crescita sostenibile. In questo contesto, IGT ha deciso di aderire all’iniziativa Science Based Targets (SBTi), impegnandosi ufficialmente a ridurre le proprie emissioni di gas serra e a contenere il proprio impatto ambientale. Infine, nel processo di miglioramento dei sistemi di gestione dei propri servizi, l’Azienda si impegna ad annullare, entro la fine del 2022, le emissioni CO2 legate all’approvvigionamento di elettricità, consumando nelle sedi italiane solo energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili e certificata da Garanzie di Origine (GO).

Il Rapporto di sostenibilità 2021 è consultabile online: https://www.igt.it/sostenibilita/rapporto-di-sostenibilita

PressGiochi