IGT implementa un jackpot ‘omnichannel’ nelle slot Wheel of Fortune® nel New Jersey

International Game Technology ha annunciato di aver introdotto il primo jackpot omnichannel wide area progressive (WAP) negli Stati Uniti tramite un collegamento alle slot Wheel of Fortune nel New Jersey. Questa pietra miliare consente ai giocatori del New Jersey di vincere su larga scala su giochi con liquidità del jackpot combinata tra le versioni terrestri, mobili e online delle slot Wheel of Fortune di IGT.

I giocatori di tutto il Garden State si stanno godendo il nuovo collegamento WAP omnichannel di IGT online e su dispositivi mobili sulle slot Wheel of Fortune Triple Gold™ Gold Spin™ di IGT PlayDigital e nei loro casinò terrestri preferiti con le famose slot Wheel of Fortune di IGT. Il collegamento include tutti i giochi Wheel of Fortune da $ 1, che coprono 18 temi unici nei casinò del New Jersey e ha un valore di ripristino del jackpot di $ 500.000, tra i valori più alti dello Stato.

“IGT è entusiasta di offrire ai nostri clienti nel New Jersey il primo jackpot omnichannel negli Stati Uniti come mezzo per coinvolgere i giocatori su tutte le piattaforme e offrire un altro jackpot di slot Wheel of Fortune che guida il gioco”, ha affermato Nick Khin, IGT Chief Operating Officer, Global Gaming . “Sulla base del continuo successo della pionieristica soluzione WAP omnichannel di IGT per il Canada, Powerbucks, prevedo che il nostro collegamento per il New Jersey favorirà le prestazioni e sarà prontamente accolto sia dagli operatori che dai giocatori”.

“Con la continua crescita del mercato iGaming negli Stati Uniti, non potrebbe esserci momento migliore per migliorare il nostro portafoglio IGT PlayDigital per il New Jersey con un avvincente jackpot omnichannel”, ha dichiarato Gil Rotem, Presidente IGT di iGaming. “La versione omnichannel di IGT delle slot Wheel of Fortune Triple Gold™ Gold Spin™ offre un jackpot attraente e in rapida crescita e ha già dimostrato risultati di prestazioni eccezionali ed efficacia come strumento di acquisizione di giocatori. Solo IGT è esperta nell’offrire giochi progressivi ad ampia collegamenti per offrire un’esperienza di gioco trasformativa e multipiattaforma.”

Il primo jackpot progressivo omnichannel di IGT, il pluripremiato collegamento Powerbucks®, è stato lanciato in Canada nel 2016 con un successo eccezionale. Sin dal suo inizio, Powerbucks ha assegnato più di 48 jackpot di CA $ 1 milione o più. Il debutto del collegamento progressivo collegato di Wheel of Fortune ha segnato il secondo collegamento jackpot omnicanale di IGT in Nord America.

