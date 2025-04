IGT presenta al G2E Asia 2025 il suo portafoglio avanzato

International Game Technology PLC ha annunciato che presenterà il proprio portafoglio più recente di soluzioni per il mercato Asia-Pacifico in occasione di G2E Asia 2025, che si terrà presso The Venetian Macao dal 7 al 9 maggio, allo stand A801. IGT esporrà una gamma su misura di titoli standalone e collegamenti progressivi multilivello pensati per la regione, insieme al sistema di gestione dei casinò IGT ADVANTAGE™ (“CMS”). Il portafoglio innovativo di IGT per G2E Asia 2025 è progettato per offrire intrattenimento potenziato ai giocatori, aumentare la fidelizzazione dei clienti, migliorare le performance e rispondere alle esigenze del mercato locale.

«Negli ultimi 12 mesi, IGT ha visto risultati concreti grazie alla nostra strategia riallineata per l’Asia e, a G2E Asia 2025, amplieremo questa strategia di successo con un portafoglio di prodotti pensato per offrire ancora più profondità e intrattenimento a operatori e giocatori», ha dichiarato Dallas Orchard, Vicepresidente Senior e Chief Operating Officer di IGT Gaming APAC. «La forza globale di IGT, unita al nostro focus localizzato, ci consente di sviluppare offerte coinvolgenti che arricchiscono i casinò e ci aiutano a rafforzare la nostra presenza regionale nel settore delle slot machine elettroniche e dei sistemi.»

«Con le recenti nomine di nuovi talenti e partnership, IGT continua a rafforzare il proprio impegno verso la regione offrendo un portafoglio prodotti di grande valore a G2E Asia», ha dichiarato Charles Seo, Direttore Senior della Strategia Commerciale per l’Asia. «Oltre ai nuovi collegamenti progressivi multilivello, come il successo globale Tiger and Dragon e il nuovo Ying Fu Wa Fa Fa Fa, sviluppato localmente e basato sull’affermato Ying Fu Wa, oltre al rivoluzionario CMS IGT ADVANTAGE, siamo pronti a scrivere un nuovo capitolo in Asia aiutando i nostri clienti a diversificare l’offerta delle sale da gioco e migliorare le performance.»

I visitatori dello stand IGT a G2E Asia potranno scoprire:

Tiger and Dragon™ Link : Estensione del successo globale Tiger and Dragon, questo collegamento ottimizzato per la regione migliora le performance e il gameplay con funzionalità Cash on Reels™ e bonus lock and respin con una struttura di puntata unica che sblocca valori più alti e maggiori possibilità di vincita. Disponibile sui cabinet PeakSlant49™, PeakCurve™49 e CrystalCurve®, offre la possibilità di moltiplicare le vincite fino a 10x e include la popolare funzione multi-pot collection.

: Estensione del successo globale Tiger and Dragon, questo collegamento ottimizzato per la regione migliora le performance e il gameplay con funzionalità Cash on Reels™ e bonus lock and respin con una struttura di puntata unica che sblocca valori più alti e maggiori possibilità di vincita. Disponibile sui cabinet PeakSlant49™, PeakCurve™49 e CrystalCurve®, offre la possibilità di moltiplicare le vincite fino a 10x e include la popolare funzione multi-pot collection. Ying Fu Wa™ Fa Fa Fa Link : Questo collegamento innovativo porta l’acclamato Ying Fu Wa a un livello superiore. Include la rivoluzionaria funzione ‘888 Feature’ e un nuovo jackpot progressivo che accumula premi durante il gioco. Disponibile nei titoli Blessing Fortune e Overflowing Joy, con giochi gratuiti per varietà e divertimento, è compatibile con i cabinet PeakSlant49™, PeakCurve™49, PeakSlant32™ e PeakDual27™.

: Questo collegamento innovativo porta l’acclamato Ying Fu Wa a un livello superiore. Include la rivoluzionaria funzione ‘888 Feature’ e un nuovo jackpot progressivo che accumula premi durante il gioco. Disponibile nei titoli Blessing Fortune e Overflowing Joy, con giochi gratuiti per varietà e divertimento, è compatibile con i cabinet PeakSlant49™, PeakCurve™49, PeakSlant32™ e PeakDual27™. Rising Rockets™ Link : Questo collegamento progressivo multilivello sta già migliorando l’intrattenimento e le performance nei casinò asiatici. Include due titoli, Emperor e Empress, con tre diversi bonus lock and respin, bonus scalabili, opzioni multi-denominazione e numerose possibilità di jackpot. Disponibile sui cabinet PeakSlant49™, PeakCurve™49 e CrystalCurve®.

: Questo collegamento progressivo multilivello sta già migliorando l’intrattenimento e le performance nei casinò asiatici. Include due titoli, Emperor e Empress, con tre diversi bonus lock and respin, bonus scalabili, opzioni multi-denominazione e numerose possibilità di jackpot. Disponibile sui cabinet PeakSlant49™, PeakCurve™49 e CrystalCurve®. Money Gong™ Link: Ricco di intrattenimento e varietà di esperienze, questo nuovo collegamento presenta un innovativo bonus lock and respin con tre modificatori: Multiplier, Vortex Pays e Prize Boost, per maggiori possibilità di vincita. Include anche un’inedita sfida Money Gong bonus play-off per il jackpot, ed è disponibile sui cabinet PeakSlant49™ e PeakCurve™49.

Oltre alla dimostrazione di oltre 60 titoli individuali, il team dei Sistemi IGT mostrerà le caratteristiche distintive del CMS IGT ADVANTAGE, tra cui opzioni bonus entusiasmanti per l’Asia e le premiate soluzioni Cardless Connect® e Resort Wallet. Grazie al design modulare e alle app che semplificano l’esperienza, IGT ADVANTAGE migliora l’esperienza del giocatore e ottimizza le operazioni dei casinò. Attraverso la tecnologia M5 basata su HTML, gli operatori possono offrire promozioni, bonus e contenuti personalizzati in tempo reale tramite la finestra di servizio dei cabinet.

PressGiochi