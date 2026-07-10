IGT premia i giocatori con jackpot fino a 10 milioni di dollari

I giochi IGT regalano un’enorme vincita Megabucks™ da 10 milioni di dollari e un jackpot Wheel of Fortune™ da 3 milioni di dollari a giugno.

IGT annuncia che i suoi titoli di slot Megabucks™, Powerbucks™ e Wheel of Fortune™ hanno assegnato cinque jackpot nel mese di giugno, per un totale di quasi 17 milioni di dollari negli Stati Uniti e oltre 1,3 milioni di dollari canadesi in Canada.

I fortunati giocatori di slot hanno vinto i seguenti jackpot da almeno un milione di dollari nel corso dell’ultimo mese:

L’8 giugno, un giocatore di slot ha vinto 1.782.962,32 dollari giocando a Wheel of Fortune Double Times Pay 3x4x5x® presso il Resorts Casino Hotel di Atlantic City, nel New Jersey, realizzando la più grande vincita in una struttura fisica ad Atlantic City dall’inizio dell’anno.

Il 16 giugno, un giocatore di slot ha centrato una straordinaria vincita da 10.292.912,32 dollari giocando a IGT Megabucks™ Wolf Run Eclipse™ presso il Westgate Las Vegas Resort & Casino, una delle più grandi vincite mai assegnate da una slot machine nella storia del casinò.

Il 18 giugno, un giocatore di slot ha vinto 1.527.942,38 dollari giocando a Wheel of Fortune Cash Link Big Money™ presso l’Edgewater Casino Resort di Laughlin, Nevada.

Il 22 giugno, un giocatore online di Powerbucks™ ha vinto 1.346.518,88 dollari canadesi giocando a Wheel of Fortune Hawaiian Getaway™ in Ontario, Canada.

Il 28 giugno, un giocatore di slot ha vinto 3.307.159,50 dollari giocando a Wheel of Fortune Gold Spin™ Triple Red Hot 7s™ presso l’Aeroporto Internazionale Harry Reid di Las Vegas.

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