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IGT premia i giocatori con jackpot fino a 10 milioni di dollari

I giochi IGT regalano un’enorme vincita Megabucks™ da 10 milioni di dollari e un jackpot Wheel of Fortune™ da 3 milioni di dollari a giugno.

10 Luglio 2026

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IGT annuncia che i suoi titoli di slot Megabucks™, Powerbucks™ e Wheel of Fortune™ hanno assegnato cinque jackpot nel mese di giugno, per un totale di quasi 17 milioni di dollari negli Stati Uniti e oltre 1,3 milioni di dollari canadesi in Canada.

I fortunati giocatori di slot hanno vinto i seguenti jackpot da almeno un milione di dollari nel corso dell’ultimo mese:

  • L’8 giugno, un giocatore di slot ha vinto 1.782.962,32 dollari giocando a Wheel of Fortune Double Times Pay 3x4x5x® presso il Resorts Casino Hotel di Atlantic City, nel New Jersey, realizzando la più grande vincita in una struttura fisica ad Atlantic City dall’inizio dell’anno.
  • Il 16 giugno, un giocatore di slot ha centrato una straordinaria vincita da 10.292.912,32 dollari giocando a IGT Megabucks™ Wolf Run Eclipse™ presso il Westgate Las Vegas Resort & Casino, una delle più grandi vincite mai assegnate da una slot machine nella storia del casinò.
  • Il 18 giugno, un giocatore di slot ha vinto 1.527.942,38 dollari giocando a Wheel of Fortune Cash Link Big Money™ presso l’Edgewater Casino Resort di Laughlin, Nevada.
  • Il 22 giugno, un giocatore online di Powerbucks™ ha vinto 1.346.518,88 dollari canadesi giocando a Wheel of Fortune Hawaiian Getaway™ in Ontario, Canada.
  • Il 28 giugno, un giocatore di slot ha vinto 3.307.159,50 dollari giocando a Wheel of Fortune Gold Spin™ Triple Red Hot 7s™ presso l’Aeroporto Internazionale Harry Reid di Las Vegas.

 

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